راشد بن حمدان يكافئ شركة النصر للألعاب الرياضية بـ 5 ملايين درهم



كافأ الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، شركة النصر للألعاب الرياضية بـ 5 ملايين درهم، تقديراً للبطولات التي حققتها فرق الألعاب الجماعية وأبطال الألعاب الفردية هذا الموسم.



وحققت فرق النصر 27 لقباً وُزعت على النحو الآتي:



الألعاب الجماعية:



• كرة السلة «6 بطولات»: بسط «العميد» سيطرته على مسابقات الرجال والمراحل السنية محلياً، محققاً: كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، كأس الإمارات للرجال، الدوري العام للشباب، الدوري العام للأشبال، كأس الأشبال والدوري العام للبراعم.



• كرة الطائرة «بطولتان»: التتويج بلقب الدوري العام للرجال، وكأس الاتحاد للرجال.



• كرة اليد «بطولة واحدة»: إحراز لقب كأس الوطن للرجال.



الألعاب الفردية:



• الدراجات «7 بطولات»: تألق لافت ونوعي في مختلف الفئات شمل: بطولة الدولة فردي عام «تحت 23 سنة»، بطولة الدولة فردي ضد الساعة «تحت 23 سنة»، بطولة الدولة فردي عام «للسيدات»، بطولة الدولة فردي ضد الساعة «للسيدات»، بطولة الدولة فردي ضد الساعة «للشابات»، بطولة الدوري فردي عام «للشابات»، وبطولة الدولة فردي عام «للأشبال».



• كرة الطاولة «4 بطولات»: حصد كأس الاتحاد للرجال، بطولة الدولة الأولى لفردي الرجال، بطولة الدولة الثانية لفردي الشباب، وبطولة الدولة لزوجي الشباب.



• كرة الريشة الطائرة «4 بطولات»: مواصلة الهيمنة المحلية عبر تحقيق بطولتي الدولة الثالثة والرابعة لعام 2025، وبطولتي الدولة الأولى والثانية لعام 2026.



• ألعاب القوى «3 بطولات»: التتويج بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للشباب، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للناشئين، وكأس الإمارات للناشئين.