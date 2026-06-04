اتحاد الجودو يعتمد مواعيد أبوظبي «غراند سلام» وافتتاح مقره الجديد



قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، إقامة بطولة أبوظبي «غراند سلام» في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل بمشاركة عالمية كبيرة، وافتتاح مقره الجديد بمنطقة بني ياس على هامش فعالياتها.



كما اعتمد الاتحاد مخطط إنشاء مجمع تجاري استثماري على الأرض نفسها التي تحتضن مقر الاتحاد، وتحديد منتصف عام 2028 لإنجازه، ضمن توجهات الاتحاد لتنويع مصادر دخله، وتعزيز الاستدامة المالية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الاتحاد، أمس، بمقره في أبوظبي، بحضور أعضاء المجلس، واستعرض أبرز الإنجازات في الفترة الماضية، والخطط المستقبلية، لتعزيز مسيرة اللعبة على المستويين الرياضي والاستثماري.



واستعرض الاجتماع أيضاً الفعاليات المحلية خلال الفترة الماضية، والنجاح المميز لعدد 25 نشاطاً رياضياً ومجتمعياً، واستضافة وتنظيم أكثر من 6 بطولات دولية.



وأكد الدرعي أن النجاحات المتواصلة للاتحاد تعد تتويجاً للدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجودو من القيادة الرشيدة، مشيداً بالجهود التي تبذلها مختلف اللجان والكوادر الفنية والإدارية واللاعبين، للمحافظة على المكانة العالمية المميزة، آملاً مواصلة العمل على جميع المسارات لتعزيز التطور، وتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.