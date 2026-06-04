200 لاعب ولاعبة في «دولية أبوظبي للمبارزة» السبت المقبل



أعلن نادي أبوظبي للمبارزة عن تنظيم البطولة الدولية المفتوحة، يومي السبت والأحد، المقبلين 6 و7 يونيو الجاري، في صالة النهيانية بمنطقة العين، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية المحلية والدولية.



وأكد محمد حسين الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، أن البطولة تستهدف جميع ممارسي رياضة المبارزة من مختلف الفئات العمرية، وتأتي في إطار توسيع قاعدة انتشار اللعبة، ورفع المستوى الفني للاعبين، لافتاً إلى أن تنظيم هذه البطولة يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية للنادي الرامية إلى إقامة البطولات الدولية المعتمدة، وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على إدارتها، والإشراف عليها.



وأوضح أن البطولة ستدار وفق اللوائح والأنظمة الرسمية للاتحاد الدولي للعبة مع توفير طاقم تحكيم دولي معتمد لإدارة جميع المباريات، فضلاً عن اعتماد منظومة إلكترونية متكاملة، تتيح الإعلان الفوري عن نتائج المنافسات طوال أيام البطولة.



وتنطلق فعاليات اليوم الأول بمنافسات الفئات العمرية للناشئين، وتشمل فئتي البنين تحت 12 و14 عاماً، وفئة البنات تحت 12 عاماً، وذلك في سلاحي الفلوريه والإيبيه.



أما اليوم الثاني فستقام خلاله منافسات فئة الرجال «العمومي» في أسلحة الفلوريه والإيبيه والسابر، على أن تختتم فعاليات اليوم بمنافسات فئة «الماستر» للمبارزين من الفئة العمرية بين 40 و49 عاماً في سلاح الإيبيه.



وتطبق في جميع فئات البطولة أنظمة المباريات المعتمدة دولياً، وفق آليتي الخروج المباشر عند الخسارة، والأدوار الإقصائية.