منافسات قوية ومشاركة واسعة في «ألعاب مدارس دبي»



شهدت «دورة مايديا لألعاب مدارس دبي»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بدعم من وزارة الرياضة ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبالتعاون مع إي إس إم الشريك التشغيلي، ختاماً ناجحاً لبطولات البادل، والكرة الطائرة، والجوجيتسو، والجودو لشهر مايو 2026، وسط مشاركة واسعة ومنافسات قوية بين مئات الطلاب والطالبات من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في دبي، وتعد هذه الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في الإمارة، وتمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية، ومشروع صناعة الأبطال الرياضيين.



وقال عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «تواصل «دورة مايديا لألعاب مدارس دبي» ترسيخ مكانتها كونها أهم منصة رياضية لاكتشاف المواهب الشابة في الإمارة، كما أن المستويات الفنية العالية التي شهدناها في بطولات البادل والكرة الطائرة والفنون القتالية تعكس حجم التطور في الرياضة المدرسية، وتؤكد التزامنا بتوفير بيئة تنافسية احترافية، تسهم في بناء جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل أنديتنا، ورفع اسم الإمارات في المحافل الدولية، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لخطة دبي للرياضة 2033».



وشهدت منافسات بطولة الكرة الطائرة مشاركة 744 طالباً وطالبة، مثلوا 62 فريقاً، لتسجل بذلك واحدة من أكبر التجمعات في أجندة الرياضة المدرسية، واستضافت صالة نادي الوصل المغطاة منافسات البطولة.



وأسفرت منافسات بطولة الكرة الطائرة عن فوز فريق مدرسة كريدينس الثانوية (أ) بلقب البنين ضمن فئة تحت 13 عاماً، ونال لاعبها «أيوش سي» جائزة أفضل لاعب، بينما حصدت مدرسة دبي البريطانية - تلال الإمارات لقب البنات ونالت لاعبتها «آبي بي» جائزة أفضل لاعبة، وفي فئة تحت 15 عاماً فازت مدرسة ديرة الدولية بلقب البنين، وحصل أرتور بي على لقب أفضل لاعب، وتوجت مدرسة جيمس الدولية بلقب البنات، وفازت آدا ساري بلقب أفضل لاعبة.



وفي فئة تحت 17 عاماً أحرزت مدرسة جيمس الدولية لقب البنين، وحصل جوناس إم على لقب أفضل لاعب، فيما توجت مدرسة دبي البريطانية - تلال الإمارات بلقب البنات، وفازت تيجانا إن بلقب أفضل لاعبة.



واستقطبت بطولة البادل 94 طالباً وطالبة، مثلوا 47 مدرسة، ما يعكس النمو المستمر لشعبية اللعبة في الأوساط المدرسية، وشهدت البطولة مستويات تنافسية مميزة، أسفرت عن فوز الثنائي «توماسو جي» و«ليوناردو آر» من أكاديمية جيمس العالمية، ومدرسة كينجز البرشاء في فئة تحت 12 عاماً (بنين) بالمركز الأول.



وفئة تحت 14 عاماً (بنين) سيطرت مدرسة الاتحاد الخاصة - جميرا على الصدارة بفوز الثنائي «سعيد بي» و«محمد إف» بالمركز الأول، يليهما «حمدان بي» و«فارس جيه» في المركز الثاني، وفي فئة تحت 16 عاماً (بنين) توج الثنائي «فير إيه» و«ألونسو زد» (مدرسة كينجز البرشاء وأكاديمية جيمس دبي الأمريكية) بالمركز الأول، وفي فئة تحت 16 عاماً (بنات) أحرزت «تاليا إي» و«فيث إيه» (مدرسة الإمارات الدولية - ميدوز) المركز الأول.



وأقيمت بطولتا الجوجيتسو والجودو في صالة مدرسة جيمس للبحث والابتكار، حيث شهدت بطولة الجودو مشاركة 72 طالباً وطالبة، وسيطرت مدرسة «كريدينس الثانوية» ومدرسة «جيمس نيو ميلينيوم» على الحصيلة الأكبر من الميداليات والمراكز الأولى في مختلف الأوزان ضمن فئات تحت 13 وتحت 15 عاماً للبنين والبنات.



فيما شارك في بطولة الجوجيتسو 12 رياضياً، مثلوا 18 مدرسة، وشهدت البطولة هيمنة مطلقة لمدرسة «جيمس متروبول»، التي حصدت المراكز الأولى في فئات الحزام الأبيض (تحت 18 عاماً بوزن 69 كغ)، والحزام الأزرق (تحت 18 عاماً بوزني 73 كغ و85 كغ)، كما تألق اللاعب «إيفسي آي» (مدرسة جيمس الدولية - الخيل) بفوزه بالمركز الأول في فئة الحزام الأبيض (تحت 16 عاماً بوزن 73 كغ).



وتشكل هذه البطولات خطوة متقدمة ضمن جهود دبي المستمرة لتطوير القطاع الرياضي، ومنح الأندية فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب وضمها لفرقها، وصقل مهاراتها.