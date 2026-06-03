البوسني موسى لاعب دبي للسلة عن النهائي الأدرياتيكي: متحمسون لهذه اللحظة



قال البوسني دجانان موسى نجم نادي دبي لكرة السلة إن فريقه يدخل نهائي الدوري الأدرياتيكي ضد بارتيزان بلغراد بروح عالية، معتبراً أن اللعب على الأرض وبين الجماهير يمثل عاملاً مهماً في هذه المرحلة الحاسمة، مؤكداً أن اللاعبين يأملون في حضور جماهيري كبير في صالة كوكا كولا أرينا.



وأضاف أن هذه اللحظة طال انتظارها داخل النادي، وأن المجموعة تعيش حالة من الحماس قبل خوض المباراة الأولى من نهائي الدوري الأدرياتيكي غداً الخميس.



وأشار اللاعب إلى أن فريق بارتيزان يمتلك تاريخاً كبيراً ويضم عناصر قوية وموهوبة، موضحاً أن فريقه مستعد لمواجهة القوة البدنية والانضباط الدفاعي والهجومي للمنافس.

وأكد أن التحضيرات تسير بشكل جيد، مع التركيز على الجاهزية التكتيكية والبدنية لمختلف سيناريوهات اللقاء.



وأوضح أن وصول نادي دبي إلى هذا المستوى القاري خلال فترة قصيرة لم يكن متوقعاً، معتبراً أن ذلك يعكس جودة العمل والخطة التي وضعتها الإدارة والجهاز الفني، بقيادة رئيس النادي.



وختم بالقول إن النجاح في هذا المستوى يتطلب التزاماً جماعياً وأشخاصاً ذوي خبرة، مشيداً بدور اللاعبين وأفراد الطاقم الذين سبق لهم خوض تجارب في بطولات كبرى، وهو ما أسهم في تسريع تطور الفريق.