أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجوجيتسو أغسطس المقبل بمشاركة نخبة الأبطال



وقّع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة والاتحاد الدولي للجوجيتسو اتفاقية استضافة دولة الإمارات لبطولة العالم للجوجيتسو 2026، في أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 9 أغسطس 2026، بمشاركة نخبة الرياضيين والرياضيات من مختلف دول العالم ضمن الفئات العمرية كافة، من الأشبال والناشئين والشباب وصولاً إلى فئة الكبار.



ويأتي تنظيم البطولة تأكيداً للمكانة الرائدة التي رسختها دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والرؤية الاستراتيجية التي جعلت من الدولة وجهة مفضلة لاستضافة كبريات البطولات والأحداث الدولية، ومركزاً عالمياً لتطوير الرياضات النوعية وتعزيز حضورها وانتشارها.



وقّع الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، في حين وقّعها من جانب الاتحاد الدولي للجوجيتسو بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.



وشهد مراسم التوقيع بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي الاتحادين.



وتعكس الاتفاقية مستوى التعاون الاستراتيجي بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة والاتحاد الدولي للجوجيتسو، كما تؤكد الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم مسيرة تطور اللعبة على المستوى العالمي. وخلال السنوات الماضية، نجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها كونها إحدى أبرز الوجهات الدولية لرياضة الجوجيتسو، مستندة إلى سجل حافل في استضافة البطولات الكبرى، وإسهاماتها المتواصلة في دعم انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف القارات.



وتُعد بطولة العالم للجوجيتسو 2026 من أبرز الأحداث المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، إذ تجمع مختلف الفئات العمرية في حدث عالمي واحد يشمل منافسات الأشبال والناشئين والشباب والكبار. ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من المنتخبات الوطنية والأبطال العالميين، بما يعزز من قيمتها الفنية والتنافسية ويجعلها واحدة من أكبر بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم.