اتحاد الشطرنج يعتمد خطة النشاط والمشاركات الخارجية



عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج اجتماعه برئاسة الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، نائب رئيس الاتحاد والمفوض حالياً برئاسة مجلس الإدارة، بحضور ناصر عبدالله بن عامر، وأعضاء المجلس الدكتور سلطان علي الطاهر، وسعود علي خلفان الكتبي، ومشعل موسى آل بركت، وخلود الزرعوني، إلى جانب مهدي عبدالرحيم ومحمد عبدالله.



واعتمد المجلس خطة النشاط حتى نهاية العام الجاري، ومنها المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، حيث تمت الموافقة على المشاركة في بطولة العرب للشطرنج 2026 المقررة في مصر خلال الفترة من 28 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، إلى جانب اعتماد المشاركة في أولمبياد الشطرنج 2026 الذي تستضيفه مدينة سمرقند خلال الفترة من 15 إلى 27 سبتمبر المقبل، كما وافق المجلس على المشاركة في بطولة الخليج للناشئين للشطرنج 2026، التي تستضيفها عجمان خلال الفترة من 3 إلى 10 يوليو المقبل.



وأشاد مجلس الإدارة باستمرارية النشاط المحلي الذي ينظمه الاتحاد، واستمرار إقامة البطولات والدورات التأهيلية للكوادر الفنية والتحكيمية، بما يسهم في تطوير منظومة اللعبة وتهيئة الكفاءات الوطنية، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات لأولمبياد الشطرنج 2028.



وناقش الاجتماع التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب خلال الفترة المقبلة، استعداداً للاستحقاقات الخارجية القادمة، حيث تم تكليف الدكتور سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني، بمتابعة ملف التعاقد واختيار المدرب المناسب وفقاً لاحتياجات المرحلة المقبلة.



وقال الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس الاتحاد والمفوض حالياً برئاسة مجلس الإدارة، إن مجلس الإدارة يواصل العمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة الشطرنج في الدولة على المستويات الفنية والإدارية والتنظيمية، بما يواكب الطموحات الكبيرة للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف: «اعتماد المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الرامية إلى توفير أفضل فرص الاحتكاك للاعبينا ولاعباتنا، وإعدادهم بالشكل الأمثل للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، خاصة أن الفترة القادمة تتضمن مشاركات عدة مهمة التي نتطلع من خلالها إلى تحقيق نتائج إيجابية تعكس التطور الذي تشهده اللعبة في الإمارات».



وتابع: «نولي اهتماماً كبيراً ببرامج إعداد المنتخبات الوطنية وتطوير الكوادر الفنية والتحكيمية، إلى جانب استمرار النشاط المحلي بصورة منتظمة، لما لذلك من دور أساسي في توسيع قاعدة الممارسين وصقل المواهب الواعدة وإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل الخارجية».



وأكد النعيمي أن الاتحاد يواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من أجل إنجاح خططه المستقبلية، مشيراً إلى أن استضافة الإمارات لأولمبياد الشطرنج 2028 تمثل محطة تاريخية مهمة للعبة في الدولة، وتتطلب جهداً متواصلاً على جميع المستويات الفنية والتنظيمية والإدارية.



واختتم تصريحه قائلاً: «نثق في قدرة أبناء وبنات الإمارات على تمثيل الدولة بصورة مشرفة في البطولات المقبلة، وسنواصل توفير كل عوامل الدعم اللازمة للمنتخبات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الإنجازات ورفع علم الإمارات في أكبر المحافل الدولية».