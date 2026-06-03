«إقامة دبي» تستعرض إنجازات نادي الدراجات الهوائية خلال موسم حافل بالتميز



تزامناً مع اليوم العالمي للدراجات الهوائية، الذي يصادف الثالث من يونيو من كل عام، أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي) حرصها على ترسيخ ثقافة جودة الحياة، وتعزيز الممارسات الصحية والرياضية في بيئة العمل، من خلال دعم المبادرات التي تستثمر في طاقات الموظفين، وتنمّي شغفهم، وتوفر لهم مساحات إيجابية لتحقيق التوازن بين التميز المهني والحياة الصحية.



ويأتي نادي إقامة دبي للدراجات الهوائية نموذجاً لهذه التوجهات، ليشكّل منصة رياضية، تجمع الموظفين من أصحاب الشغف برياضة الدراجات الهوائية، وتعزز قيم العمل الجماعي والتحدي والمثابرة، ويضم النادي اليوم فريقاً مكوناً من 95 درّاجاً، يمثلون إقامة دبي في مختلف المنافسات الرياضية، حاملين قيم الإصرار والروح الرياضية داخل المضمار وخارجه.



ومنذ انطلاقته استطاع النادي أن يسجل حضوراً متميزاً خلال الموسم الرياضي 2025 – 2026، من خلال 33 مشاركة رياضية في عدد من السباقات والتحديات المحلية، التي أقيمت في مختلف إمارات الدولة، شملت سباقات الطرق والتحمل والدراجات الجبلية، بمسافات متنوعة، تراوحت بين 10 كيلو مترات وصولاً إلى تحديات بلغت 200 كيلو متر، ما يعكس جاهزية الفريق وقدرته على خوض مختلف مستويات المنافسة.



وحقق لاعبو النادي خلال الموسم نتائج بارزة بحصد 54 ميدالية ملوّنة، شملت 15 ميدالية ذهبية، و22 ميدالية فضية، و17 ميدالية برونزية، إلى جانب تحقيق 6 إنجازات على مستوى النتائج الفرقيّة، في موسم جسّد روح الإصرار والتطور المستمر والعمل بروح الفريق الواحد.



وشملت مشاركات نادي إقامة دبي للدراجات الهوائية مجموعة من السباقات المتميزة، من بينها بطولة الدولة – فردي عام، وكأس الإمارات، وسباق فخرنا في الإمارات، وطواف الشارقة الدولي، وتحدي السلم، إضافة إلى مشاركات متنوعة في دبي وأبوظبي والشارقة والعين ورأس الخيمة، حيث كان سباق السلم للمحترفين لمسافة 200 كيلو متر أحد أبرز التحديات، التي شارك فيها أعضاء النادي.



وبهذه المناسبة أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن دعم المبادرات الرياضية داخل بيئة العمل يعكس رؤية إقامة دبي الاستراتيجية في الاستثمار بالإنسان، وتعزيز منظومة عمل، تقوم على الصحة والسعادة والطاقة الإيجابية.



وقال معاليه: «نفخر بما حققه أعضاء نادي إقامة دبي للدراجات الهوائية خلال فترة قصيرة، فقد أثبتوا أن التميز ليس مرتبطاً بميادين العمل فقط، بل هو ثقافة وسلوك ينعكس في مختلف جوانب الحياة. هذه الإنجازات تجسد قيم الالتزام والعزيمة وروح الفريق التي نفخر بها في إقامة دبي».



من جانبه أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي ورئيس مجلس نادي إقامة دبي للدراجات الهوائية، أن إنجازات نادي إقامة دبي للدراجات الهوائية تعكس نجاح بيئة العمل في تحفيز الموظفين على تبنّي أنماط حياة إيجابية، وتعزيز روح المشاركة والعمل الجماعي، مشيراً إلى أن الرياضة تمثل مساحة مهمة لترسيخ قيم الانضباط والمثابرة والتواصل بين الموظفين.



وأضاف أن ما حققه لاعبو النادي خلال الموسم الرياضي 2025 – 2026 يجسد مستوى الالتزام والشغف الذي يتمتع به موظفو إقامة دبي، مؤكداً مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تمكين الكفاءات، وتعزيز جودة الحياة المؤسسية.



ويُواصل نادي إقامة دبي للدراجات الهوائية رحلته نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، مستنداً إلى شغف أعضائه وروح الفريق، بما يعكس ثقافة إقامة دبي القائمة على التميز والمثابرة وتعزيز جودة الحياة جزءاً من منظومة العمل المؤسسي المستدام.