نادي الثقة يبحث استعدادات «صيف الشارقة عطلتنا غير»



بحث نادي الثقة في الشارقة استعداداته لإطلاق فعاليات النشاط الصيفي «صيف الشارقة.. عطلتنا غير»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور خالد عمر المدفع.



وعقد محمد عبدالله القايد الحمادي، المدير التنفيذي للنادي، اجتماعاً تنسيقياً مع رؤساء اللجان المعنية لمناقشة خطط العمل الخاصة بالبرنامج الصيفي، بهدف ترجمة رؤية مجلس الشارقة الرياضي الرامية إلى تقديم موسم صيفي متميز يعزز دمج وتمكين أصحاب الهمم.



وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسة، من بينها إعداد برامج وأنشطة رياضية وثقافية مبتكرة تسهم في اكتشاف مواهب المنتسبين وتنمية مهاراتهم، إلى جانب مراجعة جاهزية مرافق النادي وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في الأنشطة الداخلية والخارجية.



كما ناقش المشاركون آليات توزيع المهام بين اللجان المختلفة بما يضمن تكامل الأدوار وانسيابية العمل وتحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج.



وأكد الحمادي في ختام الاجتماع أن تضافر الجهود والعمل بروح الفريق يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح النشاط الصيفي، معرباً عن ثقته في تقديم نسخة استثنائية تواكب تطلعات إمارة الشارقة وتوفر بيئة محفزة وإيجابية لأبناء النادي من أصحاب الإعاقة.