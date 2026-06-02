منافسات قوية مرتقبة في كأس الاتحاد للتايكواندو

أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو اعتماد تنظيم بطولة كأس الاتحاد لفئات الرجال والسيدات والشباب والآنسات، على صالة نادي الشارقة الرياضي بالحزانة، على مدار يومي السبت والأحد المقبلين.

وأكد الاتحاد انطلاق المنافسات لفئتي الشباب والآنسات يوم السبت المقبل، يعقبها تتويج الفائزين، وتكريم اللاعبين واللاعبات والفرق الفائزة بالألقاب على مدار الموسم، بالإضافة إلى المميزين من المدربين والإداريين.

ونوه بإقامة منافسات بطولة الاتحاد للرجال والسيدات في اليوم التالي، ومن ثم تكريم اللاعبين واللاعبات والفرق الفائزة، وأصحاب الألقاب والأندية وأولياء الأمور.

وأشار إلى أن المشاركين في البطولة يمثلون الأندية والمراكز الأهلية والخاصة بالدولة، وفق الشروط المقررة من قبل الاتحاد، مؤكداً اكتمال جميع الترتيبات لإقامة البطولة في ختام الموسم.