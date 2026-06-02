14 لاعباً ولاعبة يمثلون رأس الخيمة لأصحاب الهمم في «الألعاب الإماراتية»

اعتمد نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم مشاركة 14 لاعباً ولاعبة في النسخة الثانية من «الألعاب الإماراتية 2026»، التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو الجاري في أبوظبي.

وأوضح النادي في بيان له أن لاعبيه سيشاركون في منافسات البوتشي والبولينج والقوى البدنية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة ضمن النسخة الثانية، لما تنطوي عليه من أهمية محورية في تحقيق الدمج الشمولي.

وقالت سمية السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير عام نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، إن الحدث يحظى بأهمية نوعية في ظل المشاركة الكبيرة للاعبين أصحاب الهمم من داخل الدولة، إضافة إلى الحضور الدولي المتوقع، وتكريم أسر اللاعبين، وبرنامج الكشف الصحي المصاحب، والورش التدريبية، وبرنامج اللياقة البدنية، وغيرها من الفعاليات.

وأشارت إلى حرص النادي على توثيق أواصر التعاون وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات والمؤسسات والاتحادات الرياضية، إيماناً بمبدأ التكامل المؤسسي.

وأعلنت إطلاق حزمة إضافية من المبادرات والبرامج التأهيلية والرياضية خلال الفترة المقبلة، لترسيخ مكانة النادي صرحاً رياضياً واجتماعياً رائداً يواكب التوجهات الوطنية لفئة أصحاب الهمم.