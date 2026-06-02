مونت كارلو جاهزة لاستقبال جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات اكتمال الاستعدادات في مدينة مونت كارلو لاستضافة سباق جائزة موناكو الكبرى لسيارات الفورمولا 1 يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الأوروبية الأولى من موسم بطولة العالم للفورمولا 1، وسط ترقب واسع لأحد أعرق وأبرز الأحداث في روزنامة رياضة السيارات العالمية.

وأكد الاتحاد أن سباق جائزة موناكو الكبرى يحافظ على مكانته كأحد أكثر السباقات تميزاً في عالم رياضة المحركات، لما يتمتع به من إرث تاريخي عريق وتحديات فنية فريدة، حيث تشكل شوارع مونت كارلو الضيقة اختباراً استثنائياً لمهارات السائقين ودقتهم الفنية وكفاءة الفرق المشاركة، بالتزامن مع دخول البطولة حقبة جديدة من اللوائح التنظيمية في عام 2026.

وأشاد الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، بالسباق، الذي يعد من أكثر فعاليات رياضة السيارات العالمية تميزاً وتعقيداً من حيث التنظيم.

وأضاف أنه مع دخول البطولة فصلاً جديداً مهماً في عام 2026، تُقدم موناكو استعراضاً قوياً لكل ما يجعل هذه الرياضة مميزة للغاية، من سائقين من الطراز العالمي، وهندسة متطورة، وفرق ملتزمة، إلى العمل الاستثنائي الذي يقوم به المسؤولون والمتطوعون والمنظمون الذين يجعلون التسابق ممكناً.

وأعرب ابن سليّم عن تقديره لجميع الجهات والأفراد الذين يسهمون في نجاح الحدث، مؤكداً أن نجاح السباقات يعتمد على تفاني مسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات والمنظمين المحليين والمتطوعين والحكام والفرق والشركاء.

وأكد أن الاتحاد الدولي للسيارات يواصل جهوده لتعزيز المكانة العالمية لبطولة العالم للفورمولا 1، من خلال دعم أعلى مستويات التنافسية، والارتقاء بمعايير السلامة والاستدامة، ومواصلة تطوير رياضة السيارات بمختلف فئاتها حول العالم.