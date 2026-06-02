في الـ44.. سيرينا تعود للملاعب بعد 4 سنوات من الغياب

بعد ما يقارب أربع سنوات من الابتعاد عن أجواء المنافسات الرسمية، عادت الأسطورة الأمريكية سيرينا ويليامز لتشعل عالم التنس من جديد، معلنةً عودة مفاجئة إلى الملاعب وهي في الرابعة والأربعين من عمرها، في خطوة أعادت الجماهير إلى أيام المجد التي صنعت خلالها واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ الرياضة.

وأكدت ويليامز، صاحبة 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، مشاركتها في منافسات الزوجي ببطولة «إتش إس بي سي» في نادي كوينز بلندن الأسبوع المقبل، لتسجل أول ظهور تنافسي لها منذ خروجها من الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة عام 2022.

وتحمل العودة أبعاداً خاصة، إذ تأتي في البطولة التقليدية التي تسبق منافسات ويمبلدون، ما يفتح الباب أمام تكهنات واسعة حول إمكانية ظهورها مجدداً على الملاعب العشبية في البطولة الأعرق عالمياً.

ومنحت اللجنة المنظمة النجمة الأمريكية بطاقة دعوة للمشاركة، حيث ستلعب إلى جانب الموهبة الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو، التي لطالما اعتبرت ويليامز قدوتها الأولى في عالم التنس.

وأعلن نادي كوينز الخبر بطريقة احتفالية قائلاً: «الملكة تعود.. سيرينا ويليامز جاهزة للمشاركة في منافسات الزوجي»، فيما نشرت اللاعبة مقطع فيديو قصيراً ظهرت خلاله داخل الملعب مرتدية فستاناً أبيض، بينما تتوالى الإشعارات على هاتفها، في إشارة إلى الضجة الكبيرة التي أحدثها إعلان العودة.

وقالت ويليامز في بيان رسمي: «يبدو نادي كوينز المكان المثالي لبدء هذا الفصل الجديد، لقد منحتني الملاعب العشبية بعضاً من أجمل لحظات مسيرتي، وأنا متحمسة للعودة إلى المنافسة على واحدة من أكثر منصات التنس شهرة».

ومنذ مباراتها الأخيرة في نيويورك عام 2022، ابتعدت ويليامز عن المنافسات، مفضلة التركيز على حياتها العائلية مع زوجها أليكسيس أوهانيان، وابنتيهما أليكسيس وأديرا، ورغم أنها تجنبت حينها استخدام كلمة اعتزال، مكتفية بالقول إنها تتطور بعيداً عن التنس، فإن الجماهير ظلت تترقب احتمال عودتها يوماً ما.

وزادت تلك التوقعات بعدما عادت في ديسمبر الماضي إلى برنامج مكافحة المنشطات الخاص برياضة التنس، وهو شرط أساسي لأي لاعب يرغب في استئناف مشاركاته الرسمية، ورغم أنها سخرت لاحقاً من الشائعات بقولها: «لن أعود أبداً، هذا جنون»، فإن الواقع أثبت أن الأبواب لم تغلق بالكامل أمام واحدة من أعظم اللاعبات في التاريخ.

وأثار الخبر حماس العديد من نجمات اللعبة، إذ أكدت مبوكو سعادتها الكبيرة باللعب إلى جانب قدوتها، فيما قالت نعومي أوساكا إن عودة سيرينا خبر رائع للتنس وللجماهير، مشيرة إلى أنها ستكون من أوائل المتابعين لمباراتها الأولى بعد العودة.

أما كوكو غوف، فاعترفت بأن أحد أكبر أحلامها كان مواجهة ويليامز داخل الملعب، مؤكدة أن عودة إحدى أساطير الرياضة ستمنح اللعبة دفعة استثنائية.