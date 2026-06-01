حصاد ذهبي لألعاب القوى الإماراتية في بطولات 2026

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، في تقرير خاص عن حصاد المنتخبات الوطنية خلال المشاركات الخارجية الأخيرة، تحقيق 31 ميدالية ملونة في البطولات العربية والخليجية والآسيوية، خلال فترة زمنية قصيرة امتدت بين أبريل ومايو 2026.

وأكد الاتحاد في البيان أن المنتخبات الوطنية أحرزت 15 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية بالدوحة، خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الماضي، بواقع ذهبيتين و4 فضيات و9 برونزيات، تتويجاً لجهود المسار الاستراتيجي والخطط التي تبناها مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية منذ دورته الأولى.

كما أشار الاتحاد إلى الفوز بـ10 ميداليات في البطولة العربية الـ21 للشباب والشابات تحت 20 عاماً، التي أقيمت في تونس خلال الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، بواقع 5 ذهبيات وفضية واحدة و4 برونزيات، وصولاً إلى الحصاد المميز في بطولة آسيا الـ22 تحت 20 عاماً في هونغ كونغ خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الماضي، بإحراز 6 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وبرونزية، إلى جانب الحصول على المركز الرابع في الترتيب العام من بين 30 دولة.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، إن النجاح اللافت على كافة الأصعدة العربية والخليجية والآسيوية يؤكد أن المنتخبات الوطنية تسير في الطريق التنافسي الصحيح، بمسارات تصاعدية وتنوع في الإنجازات على مستوى مسابقات السرعة والتتابع والميدان، إضافة إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة للدولة وأخرى عالمية وقارية، بما يعكس امتلاك قاعدة قوية من العناصر القادرة على المنافسة في مختلف البطولات وأمام أفضل المنتخبات.

وأوضح أن لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية أثبتوا قدرة كبيرة على مواجهة الضغوط المرتبطة بالمنافسات المختلفة في البطولات الماضية، وتخطوا جميع الظروف، وأكدوا جودة العمل خلال السنوات الماضية ونجاح الخطط التطويرية والسياسات الخاصة باكتشاف المواهب وصقلها وإعدادها وفق أفضل المستويات العالمية، بدعم من اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة.

وأشار إلى أن التحدي الذي ينتظر المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة يتمثل في المحافظة على نسق التطور، وإظهار المزيد من القدرات القوية، والتقدم بثبات نحو المنافسات العالمية، لتأكيد مكانة الدولة في هذه الرياضة وقدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات ونتائج تفوق التوقعات، بالتعاون مع الأندية والمجالس الرياضية.

ونوّه بالنتائج المميزة للاعبين في آسيوية هونغ كونغ، ومن بينهم سليمان عبد الرحمن في سباق 400 متر عدو رجال بزمن 44.85 ثانية، وأمينات قمر الدين في 400 متر عدو سيدات بزمن 52.72 ثانية، ومريم كريم في 400 متر حواجز سيدات بزمن 56.93 ثانية، وعبد القدوس أحمد علي في 200 متر عدو رجال بزمن 20.85 ثانية.

كما أشاد بإنجاز فريق المنتخب الوطني في التتابع المختلط 4×400 متر، بمشاركة سعيد عمر وأمينات قمر الدين وسليمان عبد الرحمن ومريم كريم، بعد تسجيل رقم قياسي للبطولة بلغ 3:18.81 دقيقة، إلى جانب نتائج سلمى هيثم المري في رمي المطرقة بمسافة 55.42 متر، وأروى علي وليلى أحمد في 100 متر عدو، وعائشة طارق محمد في 400 متر عدو، وفريق التتابع 4×100 متر سيدات بمشاركة ليلى سيف وأروى علي وعزة ناصر وعائشة طارق.