«الدكتوراه الفخرية» لماجد العصيمي تقديراً لعطاء ربع قرن

منحت الجامعة الوطنية بكوريا الجنوبية ماجد العصيمي، عضو مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة، تقديراً لجهوده ودوره البارز في تطوير الحركة البارالمبية ورياضة أصحاب الهمم في آسيا والعالم.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته الجامعة في العاصمة الكورية «سيؤول».

وتعد الجامعة الوطنية من أبرز الجامعات في كوريا الجنوبية والعالم، وسبق أن منحت درجات فخرية لشخصيات بارزة تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في العديد من المجالات.

من جانبه، أهدى العصيمي «الدكتوراه الفخرية» إلى القيادة الرشيدة، واصفاً التكريم بأنه محطة مهمة في حياته المهنية، وتتويج لتمكين القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم ومنحهم الثقة الكاملة لتحقيق طموحاتهم، وثمرة لمسيرته الرياضية التي امتدت لأكثر من ربع قرن من العطاء.

وأكد العصيمي أن هذا التكريم يرسخ ويعزز دور الإمارات الريادي والقيادي المستدام في دعم وتمكين أصحاب الهمم على المستويين القاري والدولي.

وأثنى تشا وو كيو، رئيس الجامعة، على جهود العصيمي وقيادته الملهمة للحركة البارالمبية ومسيرته الحافلة بالعطاء، والتي تشكل مصدر إلهام للطلبة والكوادر التعليمية، بما يعزز فرص العمل المشترك في مجالات تعليم الرياضات البارالمبية والتعليم الدامج.

وبدوره، وصف جين ووان جونغ، رئيس اللجنة البارالمبية الكورية، العصيمي بأنه قائد استثنائي يحمل شغفاً تجاه أصحاب الهمم، من أجل إيصال رسالتهم في أكبر قارات العالم.

وقال: «الدرجة الفخرية حصاد سنوات متواصلة من العطاء والعمل المؤثر على مستوى آسيا والعالم».

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن القيادة الرشيدة جعلت تمكين أبناء الوطن منهجاً راسخاً، ووفرت لهم كل السبل لتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص للتميز والإبداع.

وأشار بالرقاد إلى أن تميز العصيمي تأكيد على المكانة التي وصل إليها أصحاب الهمم، وجهوده الكبيرة في تطوير الحركة البارالمبية بالقارة الآسيوية، ليصبح نموذجاً يُحتذى.