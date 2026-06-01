«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تعلن أجندة بطولاتها الدولية

كشفت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» أجندة بطولاتها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن سلسلة من المنافسات الدولية في أوروبا وإفريقيا وروسيا والإمارات، ضمن جهودها لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة، وتعزيز حضورها العالمي، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الرياضيين لحصد النقاط وتحسين مواقعهم في التصنيف السنوي.

وأعلنت الرابطة إقامة بطولة اليونان الوطنية للجوجيتسو يوم 6 يونيو الجاري في العاصمة اليونانية أثينا، بمنافسات البدلة وبدون البدلة، وهي بطولة مفتوحة لجميع الجنسيات والفئات العمرية، من البراعم والأشبال والناشئين والشباب إلى الهواة والمحترفين والأساتذة رجالًا وسيدات.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة في سباق التصنيف السنوي، إذ تبلغ قيمتها 1000 نقطة للفائز بالمركز الأول، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات الوزن الرسمية الساعة الخامسة مساء يوم 5 يونيو، وتستكمل صباح يوم البطولة من السابعة حتى العاشرة صباحًا، فيما تستضيف المنافسات صالة «دياز أثليتيك سنتر» في أثينا.

كما أعلنت الرابطة تنظيم بطولة منطقة غرب أوروبا، التي تنطلق يوم 7 يونيو في مدينة برشلونة الإسبانية، وتخصص لمنافسات البدلة وبدون البدلة لجميع الأحزمة والأوزان، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 800 نقطة في التصنيف السنوي.

ويقام مهرجان لواندا للجوجيتسو يوم 7 يونيو أيضًا في كينيا، لكل الأحزمة والأوزان والمراحل السنية للبنين والبنات، بهدف نشر اللعبة وصناعة الأبطال وتطوير رياضة الجوجيتسو في إفريقيا، من خلال توفير منصة دولية احترافية تعزز فرص اكتشاف المواهب.

وتشهد العاصمة الروسية موسكو في اليوم ذاته إقامة «مهرجان موسكو»، المفتوح لجميع الجنسيات والمراحل السنية، والمخصص لمنافسات البدلة في مختلف الأوزان والأحزمة والفئات العمرية للبنين والبنات، ما يعزز تنوع البطولات التي تنظمها الرابطة وانتشارها في الأسواق الرياضية العالمية.

وفي الإمارات، تستضيف صالة مبادلة أرينا في أبوظبي منافسات بطولة الإمارات الوطنية خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو الجاري، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الجنسيات والأحزمة والفئات العمرية، وتمنح البطولة الفائزين بالمراكز الأولى 1000 نقطة، ما يجعلها إحدى أبرز محطات التصنيف خلال الشهر.

كما كشفت الرابطة عن انطلاق منافسات الموسم الجديد لسلسلة بطولات أبوظبي جراند سلام، من خلال جولة إسطنبول في تركيا، التي تقام منافساتها يومي 20 و21 يونيو الجاري، وتعد من أقوى بطولات الرابطة وأكثرها تنافسية، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 2000 نقطة، مع فتح باب المشاركة أمام الفئات العمرية ومستويات الأحزمة المختلفة.

وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن البطولات المعلنة تعكس استمرارية جهود الرابطة في تطوير هذه الرياضة على المستوى الدولي، وترسيخ حضورها في مختلف قارات العالم، من خلال تنظيم بطولات احترافية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وقال إن أجندة يونيو تمثل محطة مهمة للرياضيين الساعين إلى تحسين تصنيفهم العالمي واكتساب المزيد من الخبرات التنافسية، مشيرًا إلى أن تنوع البطولات بين القارات المختلفة يسهم في توسيع قاعدة الممارسين واستقطاب مواهب جديدة إلى الرياضة.

وأضاف أن الرابطة تواصل العمل على توفير منصات تنافسية متكاملة تسهم في اكتشاف الأبطال وصقل مهاراتهم، بما يدعم مسيرة نمو اللعبة عالميًا، ويعزز مكانة أبوظبي بصفتها مركزًا عالميًا رائدًا لتطوير الجوجيتسو وتنظيم أبرز بطولاته، لافتًا إلى أن النجاحات المتواصلة للبطولات تعكس الثقة الدولية المتزايدة في منظومة العمل التي أرستها الرابطة خلال السنوات الماضية.