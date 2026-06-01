ليبيا تستضيف بطولة الأندية العربية لكرة القدم المصغرة

اعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة إقامة بطولة الأندية العربية في ليبيا خلال شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب تنظيم الدورات التطويرية للحكام والمدربين، وإطلاق موقعه الرسمي الجديد، واعتماد أجندة أنشطته للفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للاتحاد، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أعضاء الاتحاد من الإمارات والبحرين والكويت وتونس وموريتانيا والسودان والعراق وليبيا وسوريا.

واتفق الأعضاء على دراسة إقامة البطولة العربية للمنتخبات في نوفمبر 2026 أو أبريل 2027، وفقًا لروزنامة البطولات الآسيوية والدولية المقبلة.

ووافق الاتحاد على تنظيم ما بين 3 و4 دورات وملتقيات تأهيلية سنويًا للحكام والمدربين، نظرًا لدورها في دعم التطور المتواصل للعبة، مع تلقي طلبات من عدد من الدول الأعضاء لاستضافة هذه البرامج، على أن يُعلن عن مقراتها المعتمدة لاحقًا.

كما أعلن الاتحاد، الذي يتخذ من دولة الإمارات مقرًا له، إطلاق الموقع الرسمي وقنوات التواصل التابعة له، بهدف تعزيز انتشار اللعبة وإبراز فعالياتها وأنشطتها المختلفة، وتطوير التواصل مع الاتحادات الأعضاء وإطلاعها على المستجدات والبرامج المعتمدة.

وقال سعيد العاجل، رئيس الاتحاد، إن أجندة البطولات المقبلة تتضمن كأس آسيا للمنتخبات في إندونيسيا خلال أغسطس المقبل، وبطولة الأندية العربية في ليبيا خلال سبتمبر، ثم كأس العالم للسيدات وتحت 23 عامًا في كرواتيا خلال أكتوبر، تليها بطولة أمم أفريقيا في يناير 2027.

وأوضح أن موعدي نوفمبر 2026 أو أبريل 2027 يعدان الخيارين الأنسب لإقامة البطولة العربية للمنتخبات.

وأشار العاجل إلى المقترحات المقدمة من بعض الدول الأعضاء بشأن روزنامة المرحلة المقبلة واللجان العاملة في الاتحاد، ومنها لجان المسابقات والتسويق والمالية والإعلام، بما يسهم في دعم انتشار اللعبة عربيًا وتحقيق مستهدفات مرحلة ما بعد التأسيس.

وأشاد رئيس الاتحاد بروح التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز تطور اللعبة وتوسيع انتشارها.