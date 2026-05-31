الإمارات تفوز باستضافة كأس العالم لهوكي الجليد 2027



أُعلن في مدينة زيورخ، خلال أعمال الكونغرس العالمي لهوكي الجليد، عن فوز الإمارات بحق استضافة بطولة كأس العالم لهوكي الجليد للمستوى الثاني لعام 2027، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة الإماراتية على الساحة الدولية.



وشهد وفد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية مراسم الإعلان الرسمي عن الاستضافة، التي جاءت بعد تأكيد اللجنة المنظمة للكونغرس والدول الأعضاء المصوّتة ثقتها بقدرة دولة الإمارات على تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي، استناداً إلى ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة وإمكانات تنظيمية وتجهيزات لوجستية متكاملة.



وأكدت اللجنة أن اختيار الإمارات لاستضافة البطولة يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها الدولة في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، إلى جانب ما توفره من مقومات تضمن نجاح البطولة، بما يسهم في تعزيز حضور رياضة هوكي الجليد وتطويرها على المستويين الإقليمي والدولي.