هند الحوسني مديراً تنفيذياً للتخطيط والاستراتيجية في آسيوي القوس والسهم



كلف الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم هند إبراهيم الحوسني، الأمين العام لاتحاد الإمارات للعبة، بمنصب المدير التنفيذي للتخطيط والاستراتيجية في الاتحاد الآسيوي.



ووصفت هنادي خليفة الكابوري، رئيسة الاتحاد، القرار بأنه إضافة جديدة لتميز الكفاءات الوطنية بتولي المناصب الخارجية، وتأكيد راسخ على مكانة المرأة الإماراتية.



وأوضحت أن الحوسني ستضطلع بمهام متنوعة في الاتحاد الآسيوي، من بينها مسؤولية تطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية متعددة السنوات، وتنسيق المبادرات المشتركة بين مختلف الإدارات، وتقديم الدعم الاستشاري للأمين العام فيما يتعلق بالنمو المؤسسي ومسائل الحوكمة، وغيرها من المهام الأخرى.