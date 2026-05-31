راشد ناصر: ذهبيات آسيوية القوى ثمرة عمل متواصل



أكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه «أبيض القوى» في بطولة آسيا الثانية والعشرين للشباب والشابات تحت 20 عاماً المقامة في هونغ كونغ، بحصد خمس ميداليات ذهبية، وميدالية برونزية، لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة عمل مؤسسي متواصل وخطط تطويرية مدروسة، أسهمت في صناعة جيل واعد قادر على المنافسة قارياً.



وأوضح راشد ناصر أن النتائج المميزة، التي حققها المنتخب الوطني تعكس نجاح استراتيجية الاتحاد في تطوير المواهب، وصقل قدراتها الفنية والبدنية، بالتعاون مع الأندية الرياضية والكفاءات التدريبية المتخصصة، مشيراً إلى أن هذا التفوق منح الإمارات المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة خلف الصين والهند.



وجاءت أحدث الإنجازات الذهبية عبر فريق التتابع المختلط 4×400 متر، الذي توج بالمركز الأول بزمن قدره 3:18.81 دقائق، محققاً رقماً قياسياً جديداً للبطولة، إلى جانب تسجيله أفضل رقم عالمي للموسم لفئة تحت 20 عاماً. وضم الفريق الرباعي سعيد شعيب عمر، وأمينات قمر الدين، وسليمان عبدالرحمن، ومريم كريم، الذين قدموا أداء استثنائياً، مكنهم من تحطيم الرقم القياسي السابق، والتفوق على جميع المنتخبات المشاركة.



وقبل ذلك أضاف العداء عبد القدوس أحمد علي ذهبية سباق 200 متر للشباب، بعدما أنهى السباق بزمن 20.85 ثانية، محققاً أفضل رقم شخصي في مسيرته رغم المنافسة القوية والظروف الصعبة للسباق، كما واصلت العداءة مريم كريم تألقها بإحراز ذهبية سباق 400 متر حواجز للشابات، بعد أداء فني مميز وثبات كبير طوال مجريات السباق، لتقطع المسافة بزمن 56.93 ثانية، مسجلة أفضل رقم شخصي جديد، ومؤكدة مكانتها بين أبرز المواهب الصاعدة في ألعاب القوى الآسيوية.



وفي إنجاز لافت حصد العداء سليمان عبدالرحمن ذهبية سباق 400 متر للشباب بزمن 44.85 ثانية، محققاً رقماً قياسياً جديداً للبطولة، وأفضل رقم شخصي له، ليصبح أول عداء في النسخة الحالية يكسر حاجز 45 ثانية، كما نجح في تحطيم الرقم القياسي السابق للبطولة والمسجل باسم الصيني أييليكسيير وومايير بزمن 45.53 ثانية في نسخة 2024.



أما العداءة أمينات قمر الدين فقد أهدت الإمارات ذهبية جديدة، بعدما تفوقت في سباق 400 متر للسيدات بزمن 52.72 ثانية، محققة أفضل رقم شخصي في مسيرتها، ومؤكدة الهيمنة الإماراتية على سباقات السرعة خلال البطولة.



وجاءت الميدالية البرونزية الوحيدة عن طريق اللاعبة سلمى هيثم راشد سعيد المري في مسابقة الإطاحة بالمطرقة، بعدما سجلت 55.42 متراً، محققة بدورها أفضل رقم شخصي جديد.

ويؤكد هذا الحصاد القاري المميز حجم التطور، الذي تشهده ألعاب القوى الإماراتية على مستوى الفئات السنية، والنجاح المتواصل لبرامج إعداد وتأهيل المواهب، بما يعزز من طموحات الإمارات في تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحتين الآسيوية والدولية، خلال السنوات المقبلة.