الشارقة يعلن إنهاء ارتباطه بعبدالحميد إبراهيم بالتراضي بطلب من المدرب



أعلن نادي الشارقة، اليوم، إنهاء ارتباطه بالتراضي مع مدرب فريق كرة السلة، عبدالحميد إبراهيم الحوسني، بناءً على طلب الأخير بسبب ارتباطات خاصة، منهياً بذلك واحدة من أبرز المحطات التدريبية في تاريخ النادي.



وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، محمد جمعة بن هندي، بالشكر والتقدير إلى المدرب الوطني المخضرم، مشيداً بما حققه خلال مسيرته مع الفريق، ومؤكداً أن عبدالحميد إبراهيم يُعد أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في إعادة الفريق إلى منصات التتويج على المستويات المحلية والخليجية والعربية.



وأكد بن هندي أن المدرب يشكل جزءاً أصيلاً ومشرقاً من تاريخ كرة السلة في النادي، وواحداً من أبرز القيادات الرياضية والفنية التي عملت ضمن منظومته، متمنياً له التوفيق في محطته المقبلة.

من جانبه، أشاد محمد صالح آل علي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس إدارة الألعاب الجماعية، بما وصفها بـ«الرحلة الاستثنائية» لعبد الحميد إبراهيم مع سلة الشارقة، والتي امتدت عبر أربع فترات مختلفة منذ عام 2002، قاد خلالها الفريق إلى حصد 12 لقباً، أبرزها كأس الأندية العربية عام 2011، ليبقى الشارقة النادي الإماراتي الوحيد المتوج باللقب، إضافة إلى إحراز لقب بطولة الأندية الخليجية في نسختي 2018 و2019، إلى جانب ثلاثة ألقاب في الدوري العام.



ويمتلك عبد الحميد إبراهيم سجلاً حافلاً يمتد لأكثر من 35 عاماً في التدريب، توج خلاله بـ61 بطولة محلية وخليجية وقارية مع الأندية والمنتخبات، كما نال جائزة أفضل مدرب في آسيا عام 2001، وحصد «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في نسختها الحادية عشرة عن فئة المدرب المحلي.