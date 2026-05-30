النصر يتوج بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة



تُوّج نادي النصر بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة للموسم الرياضي 2025-2026، عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي شباب الأهلي دبي بنتيجة 89 -86، الذي حل وصيفاً للبطولة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة شباب الأهلي دبي (الممزر) وسط أجواء جماهيرية مميزة ومستويات فنية عالية عكست المنافسة بين الأندية المشاركة.



وقام عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وعلي الأميري، عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المسابقات، وعبدالرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وسالم بن علي، عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية مشرف قطاع كرة السلة، وعبدالباسط علي عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، والدكتور فيصل الطواش، عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، بتتويج نادي النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم لاعبو شباب الأهلي دبي الميداليات الفضية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولي الناديين.



وشهدت المباراة النهائية أداء قوياً من الفريقين، حيث نجح النصر في حسم اللقب بعد مواجهة حافلة بالإثارة والندية.



وأكد عبداللطيف ناصر الفردان أن البطولة جاءت ناجحة على جميع المستويات الفنية والتنظيمية، مشيداً بالمستوى المتميز الذي قدمته الفرق المشاركة طوال مشوار المنافسات.



وقال الفردان: نتقدم بالتهنئة إلى نادي النصر بمناسبة فوزه بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، كما نثمن الأداء القوي الذي قدمه نادي شباب الأهلي دبي وجميع الفرق المشاركة في البطولة. لقد عكست المباريات مستوى التطور الذي تشهده كرة السلة الإماراتية، وهو ما يؤكد نجاح خطط الاتحاد في تطوير المسابقات وتعزيز التنافس بين الأندية.



وأضاف: نفخر بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الإماراتية من قيادتنا الرشيدة، ونعمل في اتحاد كرة السلة على مواصلة تطوير اللعبة وتهيئة أفضل الظروف للأندية واللاعبين، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.



واختتم رئيس الاتحاد تصريحه بالتأكيد على أن الموسم الحالي شهد منافسة قوية في مختلف الفئات والبطولات، معرباً عن ثقته في استمرار تطور كرة السلة الإماراتية خلال المواسم المقبلة.