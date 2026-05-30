3 ذهبيات جديدة للإمارات في آسيوية القوى للشباب



حصد منتخب الإمارات ثلاث ميداليات ذهبية جديدة في منافسات بطولة آسيا الثانية والعشرين لألعاب القوى تحت 20 سنة، المقامة حالياً في هونغ كونغ، حيث أهدى عبد القدوس أحمد علي ومريم كريم، «أبيض القوى» ميداليتين ذهبيتين آسيويتين، بعدما توجا بلقبي سباقي 200 متر عَدْواً للشباب، و400 متر حواجز للشابات بالترتيب.



بينما حقق منتخب الإمارات، إنجازاً آسيوياً استثنائياً، بعدما توج بالميدالية الذهبية في نهائي التتابع المختلط 4×400 متر، بزمن 3:18.81 دقائق، محققاً رقماً قياسياً جديداً لبطولة آسيا للشباب، إضافة إلى تسجيله أفضل رقم عالمي للموسم لفئة تحت 20 سنة، في واحدة من أبرز نتائج البطولة، وجاء الإنجاز الإماراتي عبر الرباعي، سعيد شعيب عمر، أمينات قمر الدين، سليمان عبد الرحمن، ومريم كريم، الذين قدموا سباقاً قوياً، وتفوقوا على جميع المنتخبات المشاركة، ليحطموا الرقم القياسي السابق للبطولة.



وفي المقابل، شهد نهائي سباق 200 متر للشباب منافسة قوية وسريعة، انتهت بتتويج العداء عبد القدوس أحمد علي بالميدالية الذهبية، بعد أداء مميز، أنهاه بزمن 20.85 ثانية، محققاً أفضل رقم شخصي جديد، رغم مواجهته رياحاً معاكسة.



فيما قدمت مريم كريم أداءً لافتاً في نهائي سباق 400 متر حواجز للشابات، وأظهرت مستوى فنياً عالياً، وثباتاً كبيراً طوال مجريات السباق، لتنجح في عبور خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ 56.93 ثانية، محققة أفضل رقم شخصي جديد في مسيرتها، ومؤكدة مكانتها بين أبرز المواهب الصاعدة في ألعاب القوى الآسيوية.



وبذلك تصل بعثة منتخبنا إلى الميدالية السادسة في البطولة، حيث سبق أن حققت البعثة ذهبيتين عبر سليمان عبد الرحمن صاحب ذهبية سباق 400 متر رجال، وأمينات قمر الدين في نفس السباق للسيدات، وبرونزية عن طريق سلمى هيثم المري في المطرقة للسيدات.



ويعكس هذا الإنجاز التطور المتواصل الذي تشهده ألعاب القوى الإماراتية على مستوى الفئات السنية، والنجاح المتزايد لبرامج اكتشاف ورعاية المواهب، التي أثمرت عن بروز جيل واعد، قادر على المنافسة بقوة على الساحة الآسيوية، وتحقيق نتائج مشرفة في مختلف البطولات.