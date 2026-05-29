الإمارات تتألق آسيوياً بثنائية ذهبية تاريخية في ألعاب القوى للشباب



سجل منتخب الإمارات لألعاب القوى إنجازاً تاريخياً جديداً، بعد تتويجه بميداليتين ذهبيتين في سباقي 400 متر عدو لفئتي الشباب والشابات تحت 20 سنة، ضمن منافسات بطولة آسيا الثانية والعشرين لألعاب القوى المقامة حالياً في هونغ كونغ.



وجاء الإنجاز الإماراتي الأول عبر العداء سليمان عبدالرحمن، الذي قدّم أداءً استثنائياً في نهائي سباق 400 متر للشباب، ليحصد الذهبية بزمن مميز بلغ 44.85 ثانية، محققاً رقماً قياسياً جديداً للبطولة، إضافة إلى أفضل رقم شخصي له، ليصبح أول عداء في النسخة الحالية يكسر حاجز 45 ثانية.



كما نجح عبدالرحمن في تحطيم الرقم القياسي السابق للبطولة، والمسجل باسم الصيني أييليكسيير وومايير بزمن 45.53 ثانية في نسخة 2024، ليضع اسمه في سجل الأرقام التاريخية للبطولة الآسيوية لألعاب القوى للشباب.



ولم يقل تألق منتخب الإمارات لدى الشابات، حيث خطفت العداءة أمينات قمر الدين ذهبية سباق 400 متر بعد أداء قوي وحسم مثير في الأمتار الأخيرة، مسجلة زمناً قدره 52.72 ثانية، محققة بدورها أفضل رقم شخصي جديد، ومؤكدة تفوق الإمارات في سباقات السرعة.



وشهد السباق نفسه منافسة قوية على بقية المراكز، إذ حصد القطري محمد كالا الميدالية الفضية في سباق 400 متر للشباب بزمن 45.19 ثانية، محققاً أفضل رقم شخصي له وأفضل من الرقم القياسي السابق للبطولة، فيما نال مواطنه يوسف عبد العزيز جبرين البرونزية بزمن 45.58 ثانية، مع تسجيل أفضل رقم شخصي جديد، ليؤكد الحضور القطري القوي على منصة التتويج.

وفي سباق 400 متر للشابات، جاءت التايوانية بي- سين تشين في المركز الثاني بزمن 53.16 ثانية، فيما حصدت الهندية نيرو باثاك الميدالية البرونزية بزمن 53.23 ثانية، في نهائي اتسم بالإثارة والتقارب الكبير حتى خط النهاية.