10 متأهلين من الإمارات لمونديال أميركا للقوى تحت 20 عاماً



أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، تأهل العداءة ليلى أحمد للمشاركة في بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاماً، والمقررة في ولاية أوريغون الأمريكية من 4 إلى 9 أغسطس المقبل، لترفع الحصيلة إلى 10 متأهلين «حتى الآن».



وجاء تأهلها بعد حصولها اليوم على الرقم المؤهل«11.78» ثانية خلال مشاركتها في التصفيات التمهيدية لسباق 100 متر لفئة السيدات في بطولة آسيا الـ 22 تحت 20 عاماً بهونغ كونغ، والمقامة حالياً حتى 1 يونيو المقبل.



ونوه الاتحاد إلى أنها ستنضم إلى المتأهلين الـ 9 وهم عبدالله مشهود وعبدالقدوس علي، وأروى علي، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، وعائشة محمد، وعزة ناصر، وسعيد عمر، بعد حصولهم على الأرقام المؤهلة خلال مشاركتهم في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة - بيروت 2025، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025»، والبطولة العربية للشباب والشابات «تونس 2026».