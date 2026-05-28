«دبي للسلة» يحقق إنجازاً تاريخياً ويبلغ نهائي الدوري الأدرياتيكي



حقق نادي دبي لكرة السلة إنجازاً تاريخياً ببلوغه نهائي الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة للمرة الأولى، بعدما اكتسح بودوتشنوست المونتينيغري بنتيجة 103-77 في المباراة الثالثة الحاسمة من الدور نصف النهائي التي أقيمت في مدينة زينيتسا مساء الجمعة.



وفرض دبي سيطرته المطلقة على اللقاء منذ بدايته، فحسم الربع الأول 25-18، قبل أن يوسع الفارق في الربع الثاني 29-21، لينهي الشوط الأول متقدماً بفارق مريح وضعه على مشارف التأهل..



وواصل دبي تفوقه بعد الاستراحة بحسمه الربع الثالث 24-19، ثم أكد أفضليته في الربع الأخير بنتيجة 25-19، ليحسم المواجهة بفارق 26 نقطة ويضمن تأهله إلى النهائي في موسمه الثاني فقط في البطولة.



وبرز البوسني دزنان موسى في صفوف دبي بعدما سجل 20 نقطة، إلى جانب خمس تمريرات حاسمة وكرتين مرتدتين، ليسهم في قيادة فريقه إلى هذا الإنجاز، في حين أظهر الفريق تفوقاً واضحاً في نسب التسجيل والكرات المرتدة وصناعة اللعب، ليضرب موعداً في النهائي مع بارتيزان الصربي.