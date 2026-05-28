النصر وشباب الأهلي يبلغان نهائي كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة



بلغ فريقا النصر وشباب الأهلي نهائي مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، المقرر إقامته السبت، عقب فوزهما في مباراتي نصف النهائي اللتين أقيمتا مساء اليوم.



وحجز النصر مقعده في النهائي بتغلبه على الشارقة بنتيجة 90-83، بعدما فرض أفضليته في الشوط الأول بحسمه الربعين الأول والثاني 24-19 و26-17، قبل أن يقلص الشارقة الفارق بفوزه في الربعين الثالث والرابع 17-15 و30-25، من دون أن ينجح في قلب النتيجة.



وفي المباراة الثانية، تأهل شباب الأهلي بفوزه على البطائح 112-108، في مواجهة متقلبة تفوق خلالها البطائح في النصف الأول بنتيجتي 24-19 و38-32، قبل أن يعود شباب الأهلي بقوة ويحسم الربعين الثالث والرابع 26-22 و35-24، مستفيداً من خبرته لحسم بطاقة العبور إلى النهائي.