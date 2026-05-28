أوساكا تشعل رولان غاروس بإطلالة برج إيفل



واصلت النجمة اليابانية نعومي أوساكا إثارة الجدل في بطولة فرنسا المفتوحة، بعدما خطفت الأنظار بإطلالة جديدة مستوحاة من برج إيفل، قبل ساعات من خوض مباراتها في الدور الثاني من رولان غاروس، وسط انتقادات من بعض منافساتها اللواتي اعتبرن أن البطولة تحولت إلى «عرض أزياء».



ودخلت أوساكا إلى الملعب مرتدية تنورة فضفاضة متصلة بذيل طويل، مع سترة رياضية متناسقة، وفستان ذهبي لامع، قالت إنه مستوحى من أضواء برج إيفل ليلاً.



ونشرت النجمة اليابانية، صوراً ليلية بإطلالتها الجديدة أمام برج إيفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتزيد من حالة الجدل المصاحبة لظهورها في البطولة.



وكانت أوساكا قد أثارت الانتباه منذ مباراتها الافتتاحية، بعدما ظهرت بتنورة سوداء فضفاضة وكورسيه مصنوع من ملابسها القديمة.



ولم تخفِ اللاعبة الألمانية لورا سيغموند منافسة أوساكا في الدور الأول استياءها من الأجواء المصاحبة لظهور النجمة اليابانية، وقالت: «أنا هنا لألعب التنس، وليس لتقديم عرض أزياء»، مؤكدة أن اعتراضها لا يتعلق بالملابس نفسها، بل بالوقت الإضافي، الذي حصلت عليه أوساكا لتغيير ملابسها مقارنة بالقواعد الصارمة المفروضة على اللاعبات خلال المباريات.



وأضافت سيغموند: «في التنس يتم احتساب كل ثانية على اللاعبات، حتى أثناء إخراج زجاجة المياه من الحقيبة، لكن يبدو أن الأسماء الكبيرة تُعامل بشكل مختلف».



ورغم الانتقادات بدت أوساكا مستمتعة بالأجواء، وقالت إن تصميم الفستان الذهبي جعلها تشعر وكأنها برج إيفل المتلألئ ليلاً، مضيفة أنها كانت تخشى أن تعكس أضواء الشمس بقوة لدرجة قد تدفع الحكم لطردها من الملعب.



وأكدت النجمة اليابانية أن مشاركتها في بطولات «الغراند سلام» تمنحها شعوراً مختلفاً، قائلة: «أحياناً أشعر بأنني فنانة بقدر ما أنا رياضية».



وتعرف أوساكا بإطلالاتها اللافتة في البطولات الكبرى، إذ سبق أن ارتدت زياً مستوحى من قنديل البحر في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري، كما ظهرت في بطولة إنديان ويلز بأكسسوارات مستوحاة من التراث القبلي.