سلمى المري تحرز برونزية «المطرقة» في بطولة آسيا لألعاب القوى



واصلت البطلة الإماراتية سلمى هيثم راشد سعيد المري تألقها في بطولة آسيا الثانية والعشرين لألعاب القوى تحت 20 سنة، بعدما نجحت في تحقيق الميدالية البرونزية بنهائي مسابقة إطاحة المطرقة للسيدات، المقامة حالياً بهونغ كونغ، في إنجاز آسيوي جديد يُضاف إلى سجل ألعاب القوى الإماراتية.



وقدمت سلمى المري أداء قوياً ومميزاً طوال مجريات النهائي، حيث تمكنت من تسجيل رمية بلغت 55.42 متراً، محققة بذلك أفضل رقم شخصي جديد لها، لتؤكد تطورها الفني الكبير وقدرتها على المنافسة أمام نخبة الراميات الآسيويات.



ويُعد هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة البطلة الإماراتية الشابة، التي أثبتت حضورها القوي في مسابقات الرمي على المستوى القاري، ونجحت في رفع علم الإمارات على منصة التتويج الآسيوية، وسط إشادة واسعة بمستواها الفني، وروحها التنافسية العالية.



وتعكس هذه النتيجة التطور المتواصل لألعاب القوى الإماراتية، خصوصاً في فئات الشباب والشابات، بفضل الاهتمام الكبير بالمواهب الواعدة والاستعدادات الفنية المميزة للمشاركات القارية والدولية.