«فيكتوري تيم» جاهز لضربة بداية بطولة العالم لـ«الفورمولا 1» في كالياري





يستعد فريق فيكتوري لضربة بداية موسم 2026 لبطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، التي تنطلق بإقامة جائزة سردينيا الكبرى في مدينة كالياري الإيطالية، وذلك بالفترة من الجمعة إلى السبت الموافق 29 إلى 31 مايو الجاري، حيث يدخل الفريق الإماراتي المنافسات العالمية وهو حامل لقب الفرق والسائقين بعد موسم متميز في العام الماضي، أثبت فيه حضوره القوي على الساحة الدولية.



وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الفريق أكمل تحضيراته في مدينة كالياري الإيطالية، ترقباً لخوض غمار 3 أيام من المنافسات القوية، والتي تنطلق بإقامة الأشواط الحرة، الجمعة، على أن تقام، يوم السبت، التصفيات التأهيلية وأشواط السرعة «السبرينت»، فيما يقام، يوم الأحد، السباق الرئيسي للجائزة الكبرى.



وأوضح السميطي أن المعنويات مرتفعة لمواصلة تكرار النجاحات، حيث اطمأن على السائقين شون تورينتي حامل لقب بطل العالم للسائقين، وأليك ويكستروم، وأحمد الفهيم، ويشارك في هذه الجائزة تورينتي وويكستروم، وذلك على متن زوراق فريق فيكتوري، التي تم تجهيزها بإشراف الطاقم الفني، الذي راعى أدق التفاصيل في تجهيزها، وفق أعلى المعايير اللازمة للمنافسة على الساحة الدولية.



وكشف المنظمون أن 18 سائقاً يمثلون ثمانية فرق يستعدون لخوض منافسات الجولة الافتتاحية من موسم 2026 في كالياري، وذلك بعد موسم استثنائي العام الماضي، امتدت فيه المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.



ويأتي شون تورينتي بطل العالم الحالي، ضمن أبرز المرشحين للفوز، بعدما أعلن الأمريكي أن هذا الموسم سيكون الأخير له قبل اعتزال الرياضة، ما يضع عليه ضغوطاً إضافية لتحقيق لقب عالمي خامس. وسيشارك إلى جانب أليك ويكستروم مع فريق فيكتوري، حيث يدخل ويكستروم أيضاً دائرة المنافسة بعد موسمه المميز العام الماضي، والذي شهد تحقيقه أول انتصار له في السباقات، ليسهم في تتويج فريق فيكتوري بلقب بطولة العالم للفرق.