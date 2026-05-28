محمد بن سلطان بن خليفة : 8 زوارق تحمل طموحات الإمارات في مونديال الفورمولا1



أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن مشاركة الفرق الإماراتية في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 تمثل امتداداً لمسيرة التميز والحضور الإماراتي الفاعل في هذه الرياضة العالمية، من خلال ثمانية زوارق تمثل فرق الفيكتوري، وأبوظبي، والشارقة.



وأشار إلى أن دخول فريق الفيكتوري منافسات الموسم بصفته حامل لقب البطولة يعكس حجم العمل الاحترافي، الذي يقف خلف إنجازاته، ويمنحه دافعاً إضافياً للحفاظ على الصدارة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفرق الإماراتية باتت رقماً صعباً في خريطة الرياضات البحرية العالمية، بفضل ما تمتلكه من كوادر وطنية وخبرات فنية متقدمة.



وأضاف أن هذا الحضور الإماراتي القوي بثمانية زوارق يجسد التزام الدولة المستمر بدعم وتطوير الرياضات البحرية، ويعزز من مكانتها إحدى أبرز الدول المؤثرة في هذه الرياضة، ليس فقط على مستوى المنافسة، بل أيضاً على صعيد التنظيم واستقطاب كبرى البطولات العالمية.



وأكد أن انطلاقة الجولة الأولى من البطولة في إيطاليا يوم 29 مايو تمثل محطة مهمة في بداية موسم يتوقع أن يكون حافلاً بالتحديات، معرباً عن ثقته بقدرة الفرق الإماراتية على تحقيق نتائج مشرفة، ومواصلة رفع علم الدولة في مختلف المحافل الدولية، بما يعكس طموحات القيادة الرشيدة، ويترجم مسيرة الإنجازات المتواصلة.



ومن المقرر أن تبدأ المنافسات يوم 29 مايو مع الفحص الفني والتسجيل ثم سباق أفضل زمن يوم 30 مايو السبت، وبعدها ختام الجولة يوم الأحد مع السباق الرئيسي، ويشارك فريق أبوظبي بثلاثة زوارق بالإضافة لمشاركة فريق الشارقة لثلاثة زوارق أيضاً ومشاركة فريق الفيكتوري بزورقين، ويعد الفيكتوري هو حامل لقب البطولة بعد أن حقق لقب آخر موسم في المنافسة عن طريق المتسابق شون تورنتي.