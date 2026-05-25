بودوتشنوست يعادل «دبي» ويفرض «فاصلة» في نصف نهائي «الأدرياتيكي»

تغلّب فريق بودوتشنوست المونتينيغري على ضيفه نادي دبي لكرة السلة بنتيجة 91-90 في المباراة الثانية من سلسلة نصف نهائي الدوري الأدرياتيكي، التي أقيمت في صالة موراشا في الجبل الأسود، ليعادل السلسلة 1-1 ويفرض مباراة ثالثة فاصلة.



ومن المقرر أن تُقام المباراة الحاسمة في مدينة زينيتسا الخميس 28 مايو، لتحديد المتأهل الثاني إلى النهائي، حيث سينضم الفائز إلى فريق بارتيزان موزارت بيت في سلسلة التتويج باللقب.

بدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة وأنهوا الشوط الأول متقدمين 46-42، قبل أن يعززوا تفوقهم في بداية الشوط الثاني عبر سلسلة 7-2 رفعت الفارق إلى 9 نقاط «53-44» مع تبقي 8 دقائق على نهاية الربع الثالث، ما أوحى بأن اللقاء يتجه نحو حسم مبكر.



لكن فريق دبي عاد بقوة في الربع الأخير، ونجح في إدراك التعادل 83-83 قبل 3 دقائق من النهاية، قبل أن يرد بودوتشنوست بسلسلة 5-0 منحته تقدماً 91-85 قبل دقيقة ونصف من صافرة الختام.



ورغم ذلك، واصل دبي الضغط، حيث سجل مفيونديو كابانغيلي خمس نقاط متتالية قلص بها الفارق إلى نقطة واحدة «91-90» قبل 34 ثانية من النهاية. وفي اللحظات الأخيرة، أضاع جاستن أندرسون محاولة ثلاثية كانت كفيلة بمنح فريقه الفوز.



وتألق رشيد سولايمون كأفضل لاعب في المباراة بعدما سجل 16 نقطة، بينها آخر 6 نقاط لفريقه، إضافة إلى 2 متابعة و2 تمريرة حاسمة. ورغم تفوق دبي في نسب التصويب والمتابعات، فإن ارتكابه 16 فقداناً للكرة مقابل 8 فقط لبودوتشنوست كان العامل الحاسم في خسارته بالمباراة.