زمزم الحمادي تتألق في أمسية «فخر العرب».. وبطي العامري يفتتح انتصارات الإمارات في دبي



خطفت الإماراتية زمزم الحمادي الأضواء في أمسية «فخر العرب»، بعدما حققت فوزها الأول في البطولة خلال ظهورها المرتقب داخل قفص دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما افتتح الإماراتي بطي العامري سلسلة الانتصارات الإماراتية بأداء قوي في افتتاح النزالات، خلال الحدث الذي أقيم في «كوكاكولا أرينا» بدبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.



ونجحت الحمادي، البالغة من العمر 18 عاماً، في تحقيق فوز مستحق على المصرية عبير منصور ضمن نزالات وزن القشة الاستعراضية للهواة، بعد مواجهة قوية حسمتها بقرار الحكام بالإجماع، وسط تفاعل جماهيري كبير في أول ظهور لها ضمن بطولة PFL MENA.

وقالت زمزم الحمادي عقب النزال: «كان شعوراً رائعاً أن أقاتل أمام الجماهير في دبي. عندما دخلت إلى القفص وشاهدت حجم الدعم وشعرت بدهشة كبيرة، أتطلع للعودة مجدداً إلى نزالات PFL وتحقيق المزيد من الانتصارات».



وفي افتتاح الأمسية، فرض الإماراتي بطي العامري سيطرته على نزاله أمام المصري حمادة عثمان ضمن نزال الريشة الاستعراضي للهواة، ليحقق الفوز بقرار الحكام بالإجماع، ويؤكد حضوره كأحد المواهب الإماراتية الصاعدة في البطولة.

وقال بطي العامري: «أشعر بفخر كبير لتمثيل دولة الإمارات واستعراض مهاراتي أمام الجماهير في دبي. استمتعت كثيراً بهذا الفوز، وأشعر أنني أواصل التطور يوماً بعد يوم».

وشهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً وإعلامياً لافتاً، في أول افتتاح لموسم PFL MENA في دبي، حيث جمعت البطولة نخبة من أبرز مقاتلي المنطقة وسط أجواء حماسية عكست النمو المتواصل لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.



وفي النزال الرئيسي، حقق التونسي مهدي سعدي فوزاً صعباً على الإماراتي محمد يحيى بقرار منقسم للحكام، بعد مواجهة قوية امتدت لثلاث جولات ضمن منافسات وزن الريشة، فيما تمكن الجزائري إلياس جيرون من تحقيق فوز سريع على المغربي صلاح الدين هاملي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى ضمن ربع نهائي وزن الخفيف.

كما حجز البحريني حمزة كوهجي مقعده في نصف نهائي البطولة بعد فوزه على المغربي طه بن داود بقرار الحكام بالإجماع، بينما تأهل كل من المصري باسل شعلان، والمصري أحمد السيسي، والعراقي محمد فهمي إلى نصف نهائي وزن الخفيف بعد نتائج قوية خلال الأمسية.



وفي بقية النزالات، حقق الأردني ساهر قاسمية فوزاً على البحريني حمد مرحون بقرار منقسم للحكام ضمن منافسات وزن الذبابة الاستعراضية، فيما سجل السعودي أحمد البراهيم فوزاً بالضربة القاضية الفنية على المصري إبراهيم محمود في نزال وزن الوسط، بعد أداء قوي أنهاه في الجولة الثالثة.

وأكدت البطولة نجاحها التنظيمي والجماهيري، في ظل التعاون بين رابطة المقاتلين المحترفين ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضمن جهود ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية والترفيهية، واستقطاب أبرز المواهب القتالية من المنطقة والعالم.