«أبوظبي للفورمولا 1» جاهز لانطلاقة التحدي العالمي في كالياري الإيطالية

أكمل فريق أبوظبي للزوارق السريعة الفورمولا 1 استعداداته للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، والتي تستضيفها مدينة كالياري الإيطالية خلال الفترة من 29 وحتى 31 مايو الجاري، وسط تطلعات قوية لبداية مثالية في افتتاح الموسم العالمي الجديد.

ويخوض فريق أبوظبي المنافسات بثلاثة زوارق يقودها كل من الإماراتي راشد القمزي وجوناس اندرسون واريك ستارك، في مشاركة تعكس الحضور القوي للفريق الإماراتي ضمن نخبة الفرق العالمية المشاركة في البطولة.

وخاض الفريق خلال الأيام الماضية برنامجا تدريبياً مكثفاً في إيطاليا، تضمن العديد من الحصص الفنية والتجارب الميدانية، بهدف رفع جاهزية الزوارق والمتسابقين قبل ضربة البداية الرسمية، خاصة مع قوة المنافسة المتوقعة في أولى جولات الموسم.

ويطمح فريق أبوظبي إلى مواصلة حضوره القوي على ساحة بطولة العالم، مستفيدا من خبرات سائقيه والإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها، إلى جانب السجل الحافل للفريق في المنافسات العالمية، حيث يمثل أحد أبرز الأسماء في تاريخ البطولة.

وتشهد جولة كالياري إقامة التجارب الحرة والتصفيات الرسمية إلى جانب السباق الرئيسي، وسط مشاركة نخبة من أبطال العالم والمتسابقين الدوليين في رياضة زوارق الفورمولا 1.