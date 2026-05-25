منتخب الجودو يبدأ مشواره الآسيوي بـ3 نزالات في طشقند

أعلن اتحاد الإمارات للجودو مشاركة منتخب الإمارات في 3 نزالات بافتتاح بطولة آسيا للناشئين، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان للجودو في طشقند يومي 28 و29 مايو الجاري، بمشاركة 692 لاعبًا ولاعبة من 11 دولة.

وذكر الاتحاد، في بيان، أن المنتخب يخوض منافسات الوزن الخفيف في اليوم الافتتاحي يوم 28 مايو، بأوزان تحت 55 و60 و66 كجم، تعقبها في اليوم التالي منافسات الوزن الثقيل تحت 73 و81 كجم.

وأشار إلى أن البعثة ستغادر غدًا إلى أوزبكستان برئاسة محمد جاسم، الأمين العام، وتضم 5 لاعبين هم: مسعود المسماري «تحت 55 كجم»، وأنس اليماحي «تحت 60 كجم»، وصقر العتيبي «تحت 66 كجم»، وحميد المازمي «تحت 73 كجم»، ويوسف العواد «تحت 81 كجم»، بالإضافة إلى الجهاز الفني.