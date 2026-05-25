اتحاد الريشة الطائرة يواصل إعداد جيل أولمبي جديد في الإمارات

نظم اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بدعم لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، المعسكر الأول للريشة الطائرة ضمن سلسلة المعسكرات التأهيلية المخصصة لاكتشاف وتطوير المواهب الوطنية، وذلك في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة 91 لاعبًا ولاعبة من فئتي تحت 13 سنة وتحت 15 سنة.

ويأتي هذا المعسكر في إطار برنامج المسار الأولمبي 2036-2040، الذي يهدف إلى إعداد جيل من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل دولة الإمارات والمنافسة في البطولات القارية والدولية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تعتمد على أحدث الأساليب الفنية والتطويرية.

وأشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي للمعسكر مدير الأداء العالي الدنماركي مايكل نوربيك، والمدرب نيثان رايس، إلى جانب مدرب المنتخب الوطني محمود طيفور، حيث تضمن المعسكر تدريبات فنية وبدنية مكثفة تهدف إلى رفع مستوى اللاعبين وصقل مهاراتهم وفق منهجية علمية حديثة.

وأكد سالم خميس المزروعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ورئيس اللجنة الفنية، أن المعسكر يمثل محطة رئيسية ضمن استراتيجية الاتحاد لإعداد بطل أولمبي إماراتي، من خلال بناء قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات في المراحل السنية المبكرة، وتوفير برامج تطويرية متكاملة تعتمد على أفضل الخبرات الفنية العالمية.

وقال المزروعي: «نعمل وفق رؤية واضحة وطويلة المدى تهدف إلى إعداد بطل أولمبي إماراتي قادر على المنافسة في أكبر المحافل الرياضية العالمية. وتُعد هذه المعسكرات إحدى الركائز الأساسية في منظومة اكتشاف المواهب وصقلها، حيث نركز على تطوير الجوانب الفنية والبدنية والذهنية للاعبين وفق أعلى المعايير الدولية».

وأضاف: «نؤمن بأن الاستثمار في الفئات العمرية الصغيرة هو الطريق الأمثل لتحقيق الإنجازات المستقبلية، ونثمن الدعم الكبير الذي تقدمه لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، والذي يسهم في تنفيذ برامج نوعية تعزز من مسيرة الريشة الطائرة الإماراتية وتدعم طموحاتها الأولمبية».

وشهد المعسكر أجواءً حماسية وتفاعلًا كبيرًا من اللاعبين المشاركين، في ظل حرص الاتحاد على توفير أفضل الظروف التدريبية التي تسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدراتها، تمهيدًا لضم العناصر المتميزة إلى برامج المنتخبات الوطنية المستقبلية.

ويأتي تنظيم هذا المعسكر ضمن خطة الاتحاد الرامية إلى تطوير منظومة إعداد اللاعبين ورفع مستوى التنافسية في مختلف الفئات العمرية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في دعم المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل، وصولًا إلى تحقيق الإنجازات في المحافل القارية والدولية والأولمبية.