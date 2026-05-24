عمومية الرجبي تعتمد أندية جديدة وصعود فرق للدوري الممتاز

اختتم اتحاد الإمارات للرجبي أعمال اجتماع الجمعية العمومية للأندية، الذي أُقيم بفندق نوفوتيل سويتس أفنيو دبي، بمشاركة 35 مشاركاً يمثلون 17 نادياً من الأندية الأعضاء، وذلك برئاسة حازم حسن، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للرجبي بالإنابة، وبحضور جاكس بينادي مدير الأداء العالي والمنتخبات الوطنية.



وشهد الاجتماع اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الخاصة بالموسم الرياضي الجديد، إلى جانب مناقشة الملفات التنظيمية والفنية المتعلقة بمسابقات الاتحاد وخطط التطوير المستقبلية.

وفي مستهل الاجتماع، تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية للموسم الرياضي 2024-2025، كما صادقت الجمعية على عضوية ناديين جديدين ضمن منظومة الاتحاد، هما نادي دبي نايتس برئاسة الدكتور عبدالرحمن كاظم، ونادي دبي تاسكرز الذي يمثل الجالية السريلانكية، في خطوة تعكس التوسع المستمر لرياضة الرجبي في الدولة وتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية.



كما وافقت الجمعية العمومية على اعتماد مشاركة نادي دبي نايتس ونادي دبي تاسكرز ضمن مسابقات الدوري للموسم المقبل، إلى جانب اعتماد تأهل نادي شاهين ونادي يو يو دي إس تاسكرز إلى دوري الممتاز، فيما تم اعتماد نادي باريلهاوس للمشاركة في دوري الدرجة الأولى.



واطلعت الجمعية خلال الاجتماع على عدد من التقارير الفنية والإدارية، حيث تم اعتماد تقرير لجنة الحكام المقدم من يوجين ديجان، وتقرير الأداء العالي والمنتخبات الوطنية المقدم من جاكس بينادي، إضافة إلى تقرير التطوير والتدريب المقدم من جورج كليف، وتقرير اللجنة الطبية المقدم من سيسيلي دي سكالي، إلى جانب تقرير نهاية الموسم المقدم من رئيس لجنة الرابطة السيد روكو دي بروين الخاص بالأندية والمسابقات.



من جانبه، أكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات المهمة التي تصب في مصلحة تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة في الدولة، مشيراً إلى أن انضمام أندية جديدة واعتماد ترقيات الأندية يعكس النمو المتواصل الذي تشهده مسابقات الرجبي الإماراتية.



وأضاف الزعابي: نسعى بشكل مستمر إلى تعزيز العمل المؤسسي داخل الاتحاد وتوفير أفضل بيئة تنافسية للأندية واللاعبين، كما نثمن التعاون الكبير من جميع الأندية الأعضاء وحرصها على دعم خطط الاتحاد وبرامجه الفنية والتنظيمية للموسم المقبل.



وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير مسابقات المراحل السنية والمنتخبات الوطنية، إلى جانب الارتقاء بالجوانب الفنية والتحكيمية والطبية، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد وطموحاته المستقبلية.