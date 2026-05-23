شباب الأهلي بطل كأس البراعم في كرة السلة



تُوج نادي شباب الأهلي دبي بطلاً لبطولة كأس البراعم لكرة السلة، عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي النصر الذي حل وصيفاً، بنتيجة 83 مقابل 77 في ختام منافسات البطولة التي شهدت مستويات فنية مميزة وحماساً كبيراً من اللاعبين الواعدين، وذلك على صالة نادي الشارقة وسط حضور إداري وجماهيري مميز.



وجرت مراسم التتويج بحضور حسين البلوشي المراقب الدولي وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة، وعادل صقر مشرف المراحل السنية لكرة السلة بنادي النصر، وعلي عباس حتاوي مشرف المراحل السنية بنادي شباب الأهلي دبي وعادل الجسمي مشرف كرة السلة بنادي النصر، وقاسم الحموي سكرتير فني الاتحاد، حيث قاموا بتتويج الفرق الفائزة وتكريم اللاعبين المشاركين.



وأكد حسين البلوشي في تصريح له عقب المباراة النهائية أن البطولة عكست التطور الكبير الذي تشهده مسابقات المراحل السنية في كرة السلة الإماراتية، مشيداً بالمستويات الفنية والروح التنافسية التي قدمها اللاعبون طوال مشوار البطولة.



وأضاف: المباراة النهائية جاءت قوية وممتعة، وشهدت أداءً مميزاً من الفريقين، ومستوى متقارباً، ما أدي للعب شوط إضافي وهو ما يؤكد نجاح الأندية في العمل على إعداد جيل واعد قادر على خدمة المنتخبات الوطنية مستقبلاً. نحرص دائماً في اتحاد الإمارات لكرة السلة على دعم مسابقات المراحل السنية باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء مستقبل اللعبة.



واختتم البلوشي تصريحه بتوجيه الشكر إلى جميع الأندية المشاركة والأجهزة الفنية والإدارية، مؤكداً أن الاهتمام بالمراحل السنية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير كرة السلة الإماراتية، ورفع مستوى المنافسة في السنوات المقبلة.