240 لاعباً يشاركون في دولية عبدالعزيز بلحيف للشطرنج



انطلقت، أمس، منافسات النسخة الأولى من بطولة عبدالعزيز بلحيف الدولية للشطرنج الكلاسيكي، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار 3 أيام، بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 دولة، تخليداً لذكرى المغفور له عبدالعزيز بلحيف النعيمي أحد أقطاب اللعبة، والذي خدم الشطرنج على مدار 30 عاماً، وكان من جيل الرواد الذين أسسوا مسيرة لعبة الأذكياء بالدولة، وتعد البطولة مصنفة دولياً وفق لوائح الاتحاد الدولي للشطرنج.



بدأ افتتاح البطولة بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وآيات من الذكر الحكيم، كما تم عرض فيلم وثائقي عن مسيرة المغفور له عبدالعزيز بلحيف النعيمي، بحضور عدد كبير من الشخصيات، في مقدمتهم تريم مطر تريم رئيس مجلس إدارة النادي، الذي تابع الافتتاح عبر تقنية الاتصال المرئي من خارج الدولة، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة السابق، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد نجل المغفور له ونجلته سارة النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومحمد تريم مطر ممثل مؤسسة حمدة تريم الخيرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.



وأكد تريم مطر تريم أن البطولة تأتي تخليداً لذكرى الراحل عبدالعزيز بلحيف، مشيراً إلى أنها ستقام سنوياً، وتهدف إلى تعزيز انتشار اللعبة واستقطاب اللاعبين من مختلف الجنسيات، إلى جانب توفير فرصة احتكاك قوية للاعبين المواطنين مع نخبة من اللاعبين الدوليين، في أجواء تنافسية مميزة داخل أروقة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.



وكشف رئيس مجلس إدارة النادي عن إطلاق اسم المغفور له عبدالعزيز بلحيف على المجمع الخيري لمؤسسة حمدة تريم الخيرية في أوغندا، والذي يضم فصولاً تعليمية تسع 1200 طالب وطالبة ودار أيتام تضم 560 يتيماً، وعيادة طبية ومسجداً؛ تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء وخدماته المجتمعية والرياضية.



وأشاد تريم مطر تريم بالدور الكبير الذي قدمه الراحل عبدالعزيز بلحيف في خدمة رياضة الشطرنج على مدار أكثر من 30 عاماً، مؤكداً أنه كان أحد أبرز أبناء اللعبة الذين أسهموا في نشرها وتطويرها على مستوى الدولة، سواء من خلال مسيرته لاعباً أو إدارياً.



وأوضح أن الراحل يُعد من جيل الرواد في الشطرنج الإماراتي، حيث مثّل المنتخب الوطني والنادي في بطولات محلية وخارجية عدة كلاعب دولي، وترك بصمة مميزة بعطائه والتزامه ودعمه المستمر للأجيال الجديدة.



وأضاف أن مسيرته لم تتوقف داخل رقعة الشطرنج، بل تدرج في العديد من المناصب الإدارية داخل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حتى تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأسهم خلال تلك الفترة في دعم خطط التطوير وتعزيز حضور النادي على المستويين المحلي والدولي، ليبقى اسمه واحداً من الشخصيات المؤثرة في تاريخ اللعبة بالدولة.



وتشهد البطولة إقامة منافساتها عبر فئتين، حيث خُصصت الفئة الأولى للاعبين أصحاب التصنيفات الدولية 1700 نقطة وما فوق، في حين تضم الفئة الثانية اللاعبين أصحاب التصنيفات 1699 نقطة وأقل، ما يمنح الفرصة لمشاركة واسعة من مختلف الفئات والمستويات الفنية.



وأسفرت نتائج الفئة الأولى عن تصدر 6 لاعبين للمركز الأول بعد نهاية الجولة الثانية برصيد نقطتين يليهم 7 لاعبين برصيد 1.5 نقطة و14 لاعباً برصيد نقطة واحدة، وفي الفئة الثانية تساوى 17 لاعباً في المركز الأول بعد الجولة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 3 نقاط.