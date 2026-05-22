فعاليات رياضية متنوعة تستضيفها دبي



تستضيف دبي مجموعة من الفعاليات والتجارب العائلية والأنشطة الترفيهية من 22 مايو حتى 7 يونيو ضمن احتفالات العيد في دبي وفعاليات موسم الوُلفة، حيث يمكن للعائلات والزوار قضاء أوقات ممتعة ضمن جدول حافل يشمل بطولات الألعاب الإلكترونية، والمنافسات الرياضية العالمية.



ويعود «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية» حاملاً معه العديد من الأنشطة والأحداث والمنافسات الحماسية التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة في نسخة هذا العام التي ستكون الأضخم لتعزز مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للرياضات الإلكترونية والألعاب. يحوّل المهرجان المدينة إلى احتفالٍ كبير بالألعاب والرياضات الإلكترونية والإبداع والابتكار الرقمي، مع مشاركة اللاعبين والمبدعين والمشجعين من جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ويتضمن الحدث أيضاً معرض جيم إكسبو، الحدث الأبرز في المهرجان، والذي يُقام من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر على مدار ثلاثة أيام من الترفيه المتواصل والألعاب التنافسية والتجارب التفاعلية لجميع الأعمار.



وتشهد بطولة PFL MENA 9 فخر العرب، أمسية حافلة حماسية لا مثيل لها، حيث يتنافس نخبة من أفضل أبطال القتال المختلط على مستوى المنطقة في دبي. ويشارك المقاتلون ضمن فئتي «وزن الريشة» والوزن الخفيف ضمن نظام PFL المبتكر، في رحلتهم نحو المجد والفوز بجائزة قدرها 100 ألف دولار أمريكي. يتصدر المشاركين في البطولة نجم الرياضة الإماراتي محمد يحيى، وأسطورة فنون القتال المختلطة البحريني حمزة الكوهجي، إلى جانب رياضيين صاعدين، أبرزهم زمزم الحمادي، والبطل السعودي أحمد الإبراهيم.