طيران الإمارات تحتفي بأجواء رولان غاروس داخل الملاعب وعلى متن رحلاتها



تواصل طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، دعم بطولة رولان غاروس للسنة الرابعة عشرة على التوالي بصفتها الناقل الرسمي والشريك المميز للبطولة الباريسية الشهيرة، لتمنح عملاءها عاماً آخر من التجارب المثيرة تحقيقاً لوعد علامتها التجارية «تميز دائم».



وتدعو طيران الإمارات عشاق التنس من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالأجواء الفريدة لملعب رولان غاروس في باريس، ومتابعة واحدة من أبرز البطولات العالمية التي تجمع بين الرياضة الرفيعة والثقافة الفرنسية وفنون الطهي، إلى جانب تجربة طيران الإمارات المميزة في مختلف مرافق البطولة.



وتدعم طيران الإمارات رياضة التنس منذ ثلاثة عقود، وتفخر بأنها الراعي الرسمي لجميع بطولات الغراند سلام الأربع، بما فيها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وبطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة ويمبلدون.



ومع محفظة رعايات رياضية تشمل أبرز الرياضات العالمية وأكثرها جماهيرية، مثل التنس والرجبي وكرة القدم وكرة السلة وسباقات الدراجات والغولف وسباقات الخيل والكريكيت والإبحار وكرة القدم الأسترالية، تستعد طيران الإمارات أيضاً لاستقبال عدد من أبرز الرياضيين العالميين في صالتها الخاصة للاستمتاع بأجواء البطولة.



تجربة تفاعلية عبر تطبيق رولان غاروس



يمكن لعشاق البطولة المشاركة في اللعبة التفاعلية الخاصة بطيران الإمارات عبر تطبيق رولان غاروس، والدخول في منافسة للفوز بجوائز مميزة، من خلال قيادة افتراضية لطائرة تابعة لطيران الإمارات فوق أشهر المعالم الأسترالية مثل دار أوبرا سيدني وأولورو وملعب أستراليا والمناطق الصحراوية، مع جمع أكبر عدد ممكن من الحلقات الإضافية. ويحصل أصحاب أعلى النتائج على فرصة للفوز بتذكرتين لحضور بطولة رولان غاروس 2027.



كما يمكن لمستخدمي التطبيق مشاهدة طائرة الإمارات الإيرباص A380 الشهيرة المزينة بطلاء خاص يحتفي ببطولات «الغراند سلام» الأربع، والتي تظهر عبر التطبيق، فيما يمكن مشاهدة التصميم ذاته يحلق في أجواء عدد من الوجهات حول العالم، في تجسيد لشغف طيران الإمارات برياضة التنس.



تمنح طيران الإمارات عملاءها المسافرين بين دبي وفرنسا فرصة الاستمتاع بأجواء بطولة رولان غاروس منذ لحظة الصعود إلى الطائرة، من خلال قوائم طعام خاصة مستوحاة من البطولة في جميع الدرجات.



وحتى 7 يونيو، يمكن للمسافرين على متن رحلات طيران الإمارات بين دبي وفرنسا الاستمتاع بأجواء بطولة رولان غاروس، من خلال قوائم طعام خاصة أُعدّت بعناية في مختلف الدرجات، تضم أطباقاً موسمية مختارة وحلويات مستوحاة من عالم التنس. كما ستتزين مختلف المقصورات بأغطية مساند الرأس الخاصة ببطولة رولان غاروس، في لمسة تنقل أجواء البطولة إلى تجربة السفر على متن الطائرة.



وسيتمكن العملاء أيضاً من متابعة مباريات البطولة مباشرة عبر نظام طيران الإمارات الحائز جوائز عالمية ice في جميع الدرجات وعلى مختلف الرحلات حول العالم، من خلال قناتي سبورت 24 وسبورت 24 إكسترا.



وقبيل انطلاق البطولة، ستشارك طيران الإمارات في فعالية Yannick Noah Day في رولان غاروس، حيث ستستضيف 15 لاعب تنس شاباً من مؤسسة Attrap’la Balle في جولة حصرية خلف الكواليس داخل الملعب.



ومع انطلاق البطولة، سيشارك اللاعبون الشباب من المؤسسة نفسها في مراسم رمي القطعة النقدية ضمن منافسات «كأس الأساطير»، إيذاناً بانطلاق المباريات، مع فرصة لقاء نجوم التنس والتقاط الصور مع طاقم الضيافة في طيران الإمارات.