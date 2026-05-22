ضمن فئة «تحدي المجتمع».. شرطة دبي تحصد المركزين الأول والثاني في بطولة «آيسنار للياقة البدنية»



تمكن فريق شرطة دبي من حصد المركزين الأول والثاني في منافسات بطولة «آيسنار للياقة البدنية» ضمن فئة «تحدي المجتمع»، والتي نُظمت ضمن فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026» في أبوظبي.

وشارك في منافسات بطولة «آيسنار للياقة البدنية» التي تنظمها مجموعة «أدنيك» وشركة أوكسجين بالتعاون مع وزارة الداخلية، أكثر من 369 متسابق يمثلون جهات حكومية وخاصة ضمن 123 فريقاً، إلى جانب أفراد من المجتمع.

وجاء تنظيم بطولة «آيسنار للياقة البدنية» في إطار مبادرة رياضية نوعية تجمع بين التحدي البدني وروح الفريق والعمل الجماعي، حيث تنافست الفرق ضمن تمارين «الكروس فت» التي تعتمد على اللياقة والجاهزية البدنية وقوة التحمل والعمل الجماعي.