«دبي للسلة» يضرب بقوة في افتتاح نصف النهائي الأدرياتيكي



افتتح نادي دبي لكرة السلة مشواره في نصف نهائي الدوري الأدرياتيكي بانتصار لافت على بودوتشنوست فولي المونتينيغري بنتيجة 104 ـ 90، في المواجهة التي احتضنتها صالة «هوسيجين سمايلوفيتش أرينا» بمدينة زينيتسا البوسنية مساء اليوم الخميس.



وفرض دبي إيقاعه منذ اللحظات الأولى، مقدماً شوطاً أول أقرب إلى عرض هجومي متكامل، بعدما حسم الربع الأول بفارق واضح (30 ـ 16)، قبل أن يواصل اندفاعه بثقة في الربع الثاني (29 ـ 20)، لينهي النصف الأول متقدماً 59 ـ 36.



وفي مشهد مغاير بعد الاستراحة، استعاد الفريق المونتينيغري توازنه تدريجياً، ونجح في تقليص الفارق مع اعتماد أسلوب أكثر صلابة دفاعياً وسرعة في التحول الهجومي، فحسم الربع الثالث 31 ـ 25، ثم تابع ضغطه في الربع الأخير متفوقاً 23 ـ 20، غير أن الفارق الذي صنعه دبي مبكراً ظل كافياً لتأمين الفوز الأول في السلسلة.



وبهذا الفوز بات دبي لكرة السلة قريباً من بلوغ النهائي، علماً بأن نصف النهائي يقام بنظام الأفضل في ثلاث مباريات. وتقام المواجهة الثانية يوم 25 مايو على أرض بودوتشنوست فولي، بينما حُدد يوم 28 مايو لإقامة مباراة فاصلة في حال تعادل الفريقين في عدد الانتصارات.