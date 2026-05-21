شمسة بنت حشر لـ«البيان»: الرياضة النسائية تزدهر.. ومونديال الكرة ممنوع بسبب التوتر «فيديو»



تحدثت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، لـ«البيان»، عن واقع الكرة الطائرة والرياضة النسائية في الإمارات، مؤكدة في حوار اتسم بالصراحة والتفاؤل، أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يدعو للفخر، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير للحفاظ على وتيرة النمو الحالية.



وكشفت عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة عن وجود نقاشات مستمرة داخل اتحاد الكرة الطائرة من أجل تطوير اللعبة، خاصة على صعيد كرة الطائرة النسائية، مع التركيز على توسيع قاعدة مشاركة الفتيات ورفع مستوى المنافسات المحلية بما ينعكس إيجاباً على المنتخبات الوطنية.



كما تطرقت إلى تطور الرياضة النسائية في الدولة، والدعم الكبير الذي تحظى به المرأة الإماراتية، إلى جانب حديثها عن المنتخب الوطني لكرة القدم، وطموحات الجماهير الإماراتية في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة، وكشفت كذلك عن المنتخب الذي تشجعه، ومتابعتها لكأس العالم لكرة القدم 2026.



ما أبرز الملفات التي يناقشها اتحاد الكرة الطائرة حالياً؟

الاجتماعات والنقاشات لا تتوقف داخل الاتحاد، حيث يتم التركيز دائماً على آليات تطوير الكرة الطائرة ومعالجة التحديات الحالية التي تواجه اللعبة، وهناك العديد من الملفات التي تتم مناقشتها بشكل مستمر، سواء داخل مجلس إدارة الاتحاد أو مع الجهات المعنية، بهدف تطوير اللعبة والارتقاء بها في مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية.



ما أبرز التحديات التي تواجه الكرة الطائرة النسائية؟

أبرز القضايا المطروحة حالياً ضعف مشاركة الفتيات خارجياً في منافسات الكرة الطائرة، والاتحاد يعمل على دراسة هذا الملف والبحث عن حلول عملية تسهم في زيادة قاعدة المشاركات، مع دعم انتشار اللعبة بين البنات داخل الدولة، والمرحلة الحالية تشهد اهتماماً كبيراً بتوسيع قاعدة الممارسة النسائية، إلى جانب رفع مستوى البطولات المحلية بما ينعكس إيجاباً على مستوى المنتخبات الوطنية مستقبلاً.



كيف تقيم الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، مستوى دوري السيدات للكرة الطائرة؟

دوري السيدات يقدم مستويات فنية قوية ومشرفة، خاصة في ظل مشاركة 15 فريقاً يمثلون شركات وأندية وجهات مختلفة، وهذا التنوع يمنح اللاعبات احتكاكاً فنياً مهماً ويسهم في تطوير مستواهن بشكل واضح، ووجود هذا العدد من الفرق يعد أمراً إيجابياً للغاية، لأنه يخلق تنوعاً في المدارس الفنية واختلافاً في المستويات، وهو ما يساعد على بناء قاعدة قوية للعبة واستمرار تطورها.



كيف ترين واقع الرياضة النسائية في الإمارات؟

الرياضة النسائية في الإمارات تشهد نمواً متسارعاً بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي، والطموحات لا تتوقف عند المستوى الحالي، بل تمتد إلى تحقيق حضور أقوى في المشاركات الآسيوية والعالمية، خاصة في الألعاب الجماعية، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى المزيد من الاحتكاك والخطط التطويرية والعمل الفني المستمر من أجل الوصول إلى مستويات تنافسية أعلى، والحقيقة أن المرأة الإماراتية تحظى بدعم متواصل، وهو ما انعكس بشكل واضح على تطور الرياضة النسائية خلال السنوات الماضية، وأشعر بالتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً خلال الفترة المقبلة.



ما سر عدم وجود فرق للألعاب الجماعية للسيدات في أندية الدولة الرسمية، وفي مقدمتها كرة القدم؟

هناك اهتمام وإنجازات كبيرة على صعيد الألعاب الفردية للمرأة، ولكن في المقابل، هناك اختفاء للألعاب الجماعية النسائية، مثل كرة القدم والسلة واليد على الرغم من شعبيتها الجماهيرية، وهذا السؤال يوجه إلى مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأعتقد أن الميزانيات أحد أهم الأسباب.



كيف تنظرين إلى مستقبل المنتخبات الوطنية النسائية؟

المنتخبات الوطنية تحتاج دائماً إلى الاحتكاك والتطوير والعمل وفق خطط طويلة المدى، والاتحاد يعمل على تنفيذ تجارب وخطط تساعد على تسريع تطور الرياضة النسائية والوصول بها إلى مستويات متقدمة قارياً ودولياً، واللاعبات الإماراتيات أثبتن قدرات كبيرة في مختلف المشاركات، سواء الآسيوية أو العالمية، وأمنيتي في أن تحقق المنتخبات النسائية إنجازات أكبر خلال السنوات المقبلة.



هل تتابع الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، مباريات كرة القدم؟

يكفيني ما أعيشه من توتر عند متابعتي الكرة الطائرة، ولذا أتجنب متابعة مباريات كرة القدم.



ما المنتخب الذي تشجعه الشيخة شمسة؟

لا أشجع سوى المنتخب الإماراتي، فأنا ابنة الإمارات ولا أشجع سوى فرق ومنتخبات الدولة.



هل هذا يعني أن الشيخة شمسة، لن تتابع كأس العالم لكرة القدم 2026؟

سأتابعه مع الأسرة من البيت، ولأنني لا أشجع أي منتخب بعينه في المونديال، فإذا رأيت أن المباريات سوف تتسبب في شعوري بالتوتر، سوف أتجنبها وأبحث عن قنوات تليفزيونية تبث مباريات في الكرة الطائرة.



منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مقبل على بطولتي كأس الخليج 2026 وكأس آسيا 2027.. ما رسالتك إلى لاعبي «الأبيض» الإماراتي؟

ثقتي كبيرة في لاعبي المنتخب الوطني، وهذه الثقة تنبع أيضاً من الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في الدولة، وأنا واثقة في عيالنا مثل ما حكومتنا واثقة فيهم، وأمنيتي في أن يحقق المنتخب نتائج مميزة على مستوى الخليج وآسيا، ويصعد لمنصة التتويج الخليجي للمرة الثالثة، والمنافسة بقوة على لقب كأس آسيا المقبلة.



في الختام.. ما هي رسالة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، لجميع رياضيي الإمارات؟

الثقة بالنفس تمثل العنصر الأهم في مشوار أي منتخب، ولاعبو الإمارات يملكون الإمكانات والقدرات التي تؤهلهم لتحقيق الإنجازات، متى ما تمسكوا بالإصرار والتركيز والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، مع ضرورة اللعب بروح جماعية وتمثيل اسم الإمارات بأفضل صورة، والالتزام والعمل والثقة بالله ستكون مفاتيح النجاح وتحقيق طموحات الجماهير الإماراتية في مختلف الألعاب الرياضية.



