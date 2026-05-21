116 لاعباً ولاعبة في كأس الاتحاد للكاراتيه

أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه اعتماد مشاركة 116 لاعباً ولاعبة في منافسات كأس الاتحاد، المقررة بعد غد على صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية.

وأكد الاتحاد، في بيان له، اكتمال جميع الإجراءات الخاصة بإقامة البطولة وتسجيل اللاعبين واللاعبات من 7 أندية، إلى جانب التنسيق مع نادي الشارقة الرياضي حول كافة الأمور التنظيمية، لضمان نجاح البطولة.

وقال إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات، إن منافسات كأس الاتحاد، في آخر محطات الموسم الجاري، تقام على جولتين، إذ تنطلق الأولى بعد غد، بينما تقام الثانية يوم 30 مايو الجاري بالشارقة.

وأوضح أن البطولة تتضمن 6 فئات، هي: الناشئون، والناشئات، والشباب، والآنسات، والرجال، والسيدات، وتكتسب أهمية كبيرة للفئات المستهدفة من المراحل السنية، على غرار بطولة الدوري.

ونوه بحرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم انتشار اللعبة، وزيادة عدد الممارسين لها، وتعزيز التعاون مع الأندية، للوصول إلى أفضل المؤشرات التطويرية، بهدف رفع تنافسية المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

من جهة أخرى، يواصل إبراهيم النعيمي حضوره المميز في المحافل الرياضية الخليجية، من خلال مشاركته الحالية في دورة الألعاب الخليجية المقامة بالدوحة، حيث يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية لبطولة الكاراتيه.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً للمكانة الكبيرة التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية في مختلف اللجان التنظيمية والفنية على مستوى الرياضة الخليجية، والثقة التي اكتسبتها الكوادر الوطنية بفضل خبراتها المتراكمة وتميزها في إدارة البطولات الرياضية الكبرى.

ويُعد النعيمي من الأسماء البارزة في رياضة الكاراتيه الإماراتية، لما يقدمه من جهود مستمرة في تطوير مسابقات اللعبة والارتقاء بجوانبها الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز حضور الإمارات على الساحة الرياضية الخليجية والعربية.