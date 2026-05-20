فعاليات دبي الرياضية في يونيو 2026.. تجارب استثنائية

كشف جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن برنامج الأحداث الرياضية لشهر يونيو 2026، والذي يعزّز مشهد قطاع الترفيه المتنامي في دبي من خلال مجموعة متنوّعة من الفعاليات الرياضية، والأنشطة المجتمعية، وغيرها الكثير. وتضمن هذه الفعاليات تلبية جميع أذواق الجمهور سواء الراغبين في الاستمتاع بتجارب غامرة أو مبتكرة، أو في قضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة والأصدقاء وسط أجواء مفعمة بالتسلية والمرح.



مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية

يعود «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية» ليُقام من 22 مايو حتى 7 يونيو، حاملاً معه العديد من الأنشطة والأحداث والمنافسات الحماسية التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة. نسخة هذا العام تُعتبر الأضخم حتى الآن، وتستضيف خبراء ومتحدثين في عالم الرياضات الرقمية من جميع أنحاء العالم يشاركون في جلسات حوار وندوات عملية حول الكثير من الموضوعات التي تعني المهتمين بهذا القطاع.



جيم إكسبو

لا شك في أنّ جميع هواة الألعاب والمنافسات الإلكترونية والرقمية لن يفوّتوا نسخة العام 2026 من «جيم إكسبو» التي تُقام في «مركز دبي التجاري العالمي» من 21 حتى 24 مايو، وتشكل حدثاً مشوّقاً يندرج ضمن «مهرجان دبي للرياضات والألعاب الرقمية»، وتشهد حضور أبرز العارضين وأحدث الألعاب من جميع أنحاء العالم، مع أنشطة وعروض مشوّقة.

تأتي نسخة هذا العام أضخم وأفضل من سابقاتها، وتضمّ «الساحة الرئيسية» التي تشكل المركز المحوري لهذا الحدث. استمتعوا باستكشاف أحدث الإصدارات والعروض التوضيحية التفاعلية.



جلسات «مستقبل الصحة والعافية»

سلسلة تجارب تفاعلية تُقام في «متحف المستقبل»، وتستمر حتى 1 يونيو. تدور أنشطة برنامج هذا الحدث في أحد أبرز معالم دبي، وتهدف إلى إعادة التعريف بمفاهيم العافية التي باتت أساساً محورياً في الحياة العصرية، وتشجيع المشاركين على منح أنفسهم فرصة الاسترخاء والاهتمام بذواتهم والتواصل مع الذات والآخرين.

تشتمل هذه السلسلة على جلساتٍ مخصصة للتنفس والتأمل، تستقبلكم حتى 27 مايو، بالإضافة إلى جلسات يوغا وتمارين «لاغري» على جهاز «ميكروفورمر»، تستمرّ حتى 1 يونيو. امنحوا أنفسكم بعض الوقت للمشاركة في هذه التجارب الكفيلة بإعادة التوازن وتجديد النشاط، والمصمّمة بطريقةٍ مبتكرة لتواكب نمط الحياة العصرية في المدن.



قمّة DEF للتعليم والألعاب

كيفية تحويل الشغف بالألعاب الرقمية إلى مهنة، خلال «قمّة DEF للتعليم والألعاب» التي تُقام ضمن فعاليات «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية»، الأولى من نوعها، ويستضيفها «مركز دبي التجاري العالمي» في 4 يونيو، حيث للتواصل والتفاعل مع أبرز المتخصصين في هذا المجال، من خلال واحدة من أهمّ فعاليات الرياضات والألعاب الإلكترونية والرقمية في المنطقة، والتي تجمع الجيل المقبل من الخرّيجين والمعلمين والمبدعين واللاعبين والرواد في هذا المجال.