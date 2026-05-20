راشد بن حمدان يوجه إدارة النصر بتعزيز الاهتمام وتطوير الألعاب الجماعية والفردية



وجّه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، مجلس إدارة النادي بتعزيز الاهتمام بالألعاب الجماعية والفردية وتطويرها، عبر الاستثمار في المواهب واستقطاب الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات وترسيخ ثقافة التميز والطموح في مختلف هذه الألعاب.



جاء ذلك خلال حفل استقبال سموه، أمس، لأبطال العميد الذين حصدوا 25 بطولة في الألعاب الجماعية والفردية خلال الموسم 2025 - 2026، بحضور قيادات النادي وأقطابه وأعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الشرف، يتقدمهم معالي مطر محمد الطاير، رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس الشرف لنادي النصر الرياضي، ومعالي مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي.



وبهذه المناسبة، أعرب لاعبو فرق نادي النصر عن بالغ شكرهم وتقديرهم للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على استقباله الكريم وتهنئته لهم عقب التتويج بالبطولات خلال الموسم الحالي. وتوجه الأبطال بخالص الشكر والتقدير إلى قيادات النادي وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر ومتابعتهم الحثيثة التي كانت الركيزة الأساسية لتحقيق هذه النجاحات.



وثمّن صالح سلطان، كابتن فريق كرة السلة، هذا الاستقبال، مشيراً إلى أن كلمات رئيس النادي تضاعف المسؤولية للحفاظ على القمة، واعداً ببذل أقصى الجهد لتكرار الإنجازات وإبقاء السلة النصراوية في منصات التتويج.



من جانبه، أكد عدنان المرزوقي، كابتن فريق الكرة الطائرة، أن مساندة الإدارة طوال الموسم منحت اللاعبين طاقة إيجابية لمواصلة العمل الدؤوب، مجدداً الوعد بتقديم مستويات تليق باسم وعراقة «العميد».



وفي السياق ذاته، قال وليد البلوشي، كابتن فريق كرة اليد، إن تكريم قيادة النادي يرسخ ثقافة الفوز، مجدداً العهد على استمرار العطاء والقتالية في الملعب لرفع راية النصر عالياً.



وعبّرت مروة كاهور، لاعبة فريق الدراجات، عن فخرها بهذا الاستقبال الكريم، مؤكدة أن دعم الشيخ راشد بن حمدان وقيادة النادي يمثل دافعاً كبيراً لرياضة المرأة في النادي لمواصلة حصد الذهب وتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.