مجلس دبي الرياضي يبحث مع المنظمين مستقبل الفعاليات الرياضية



نظم مجلس دبي الرياضي لقاء موسعاً جمع نخبة من منظمي الفعاليات الرياضية، وملاك المنشآت الرياضية في دبي، لمناقشة التوجهات الاستراتيجية لمستقبل الرياضة في الإمارة وبحث سبل دعم الفعاليات وتطويرها.



عقد الملتقى في نادي جبل علي للرياضة والرماية، بمنتجع جبل علي، وتخلل اللقاء جولة حصرية للتعريف بأحدث الوجهات الرياضية المتكاملة والمتعددة الاستخدامات في المنطقة قبل افتتاحها الرسمي.



رؤية طموحة واستثمارات استراتيجية



قدم مجلس دبي الرياضي خلال اللقاء عرضاً شاملاً حول «الخطة الرياضية لدبي 2033»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رياضياً عالمياً رائداً، وترتكز رؤية الخطة على مواصلة الاستثمار في البنية التحتية ذات المعايير العالمية القادرة على استقطاب الفعاليات الدولية الكبرى، بالتوازي مع دعم المنظومة الرياضية المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية على نطاق واسع.



شراكة فاعلة مع القطاع الخاص



وأعرب عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عن سعادته بنتائج اللقاء، وقال: «سررنا بالاستماع إلى منظمي الفعاليات الرياضية ومعرفة أكثر التحديات التي تواجههم، وناقشنا سوياً الخطط والحلول التي تحول هذه التحديات إلى فرص ومبادرات تشكل حافزاً ودافعاً لتطوير القطاع الرياضي في دبي، وللارتقاء بمستوى تنظيم الفعاليات الرياضية في دبي وتحقق الاستقرار والتميز، وذلك في لقاء ودي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس دبي الرياضي والقطاع الخاص».



وأضاف: «لقد تجاوزت الفعاليات الرياضية في دبي مفهوم المنافسة التقليدية لتصبح أدوات حيوية لتحسين جودة الحياة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة رياضية عالمية أولى».



مؤشرات نمو قياسية



واستعرض عيسى شريف مؤشرات النمو القوية التي تسجلها دبي حالياً، ومن أهمها استضافة أكثر من 115 معسكراً تدريبياً دولياً، وتنظيم 511 فعالية رياضية متنوعة سنوياً، منها 114 بطولة دولية، استقطبت بمجملها أكثر من 2.7 مليون مشارك.



تمكين الشباب والمواهب الناشئة



واختتم عيسى: «نحن لا نكتفي بوضع أجندة للفعاليات، بل نعمل على بناء ثقافة رياضية مستدامة، وملتزمون بالعمل كمظلة استراتيجية توفر الدعم اللوجستي والتوجيه، كما نعطي أولوية كبرى لتنمية الشباب، واكتشاف المواهب الناشئة في رياضات مثل كرة القدم والغولف والريشة الطائرة والبادل، مع توفير مسارات احترافية لهم، وسنواصل استضافة الفعاليات الدولية ذات التأثير العالي، لنكشف للعالم جودة بنيتنا التحتية وقدراتنا التنظيمية الفائقة».



كما قدم أحمد الفهيم، مدير مكتب التطوير الاستراتيجي في مجلس دبي الرياضي، عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي 2033، وقال: «توفر «الخطة الرياضية لدبي 2033» خريطة طريق شاملة للمرحلة المقبلة، حيث تضم 19 برنامجاً رئيسياً و75 مبادرة متفردة تعكس طموح دبي وتطلعاتها المستقبلية».



وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة عدد ممارسي الرياضة من 1.6 مليون إلى 2.6 مليون شخص، ورفع أعداد الحضور الجماهيري في الفعاليات الرياضية الكبرى من 1.67 مليون إلى 4.1 مليون متفرج.



وجهة رياضية عالمية



من جانبه أكد رالف بورسياني، الرئيس التنفيذي لمجموعة جبل علي للمنتجعات والفنادق، الدور المحوري الذي تؤديه مؤسسته في إبراز قصة دبي الشاملة، وقال: «يمثل نادي جبل علي الرياضي للرماية علامة فارقة في رؤيتنا طويلة الأمد للمساهمة بفاعلية في تطور دبي لتصبح مركزاً عالمياً للرياضة والرفاهية وأسلوب الحياة. وبصفتنا علامة تجارية محلية، نفخر بالكشف عن هذا المرفق المتكامل عالمي المستوى بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لنقدم لمحة أولى عما سيصبح جزءاً أساسياً من المشهد الرياضي المتطور في دبي».



وأضاف: «لقد كان من دواعي سرورنا العمل عن كثب مع مجلس دبي الرياضي والتوافق مع رؤية دبي الرياضية 2033 الأوسع، لضمان أن يؤدي هذا المرفق دوراً في صياغة مستقبل الرياضة في الإمارة. وتماشياً مع استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033، أنشأنا بيئة تتجاوز مجرد البنية التحتية، تجمع بين الرياضة والضيافة والمجتمع بطريقة سلسة ومتكاملة. ومع اقتراب موعد الافتتاح للجمهور واستمرارنا في الاستثمار في تجارب مستقبلية، يعكس هذا المشروع التزامنا بدعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية، مع تقديم قيمة مستدامة للرياضيين والشركاء والزوار على حد سواء».



وشهد اللقاء، الذي أقيم في منتجع جبل علي، إتاحة الفرصة للحضور للتعرف عن قرب على مرافق «نادي جبل علي للرياضة والرماية» قبل افتتاحه الرسمي المقرر في وقت لاحق من الصيف الجاري. وتضمنت الجولة الميدانية الاطلاع على مجمع الرماية الداخلي الأكثر تطوراً في دولة الإمارات، ويعد النادي من أحدث الوجهات الرياضية المتكاملة التي تجمع 6 ملاعب كرة قدم معتمدة من «فيفا»، وملعبَي كريكت معتمدين دولياً، وملعب غولف بـ9 حفر، وميادين واسعة للفروسية، ما يجعله قادراً على استضافة البطولات الدولية والمعسكرات التدريبية.