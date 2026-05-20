2500 لاعب في الموسم الجديد لدوري «جونيور إن بي إيه أبوظبي» لكرة السلة



أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية «NBA»، الموسم الخامس الموسع من دوري الناشئين والناشئات «جونيور إن بي إيه أبوظبي» و«جونيور دبليو إن بي إيه أبوظبي».



وقالت الدائرة، في بيان لها اليوم، إن الموسم الجديد من الدوري يشهد مشاركة أكثر من 2500 من طلاب 68 مدرسة في أبوظبي ومنطقة العين، ضمن الفئات العمرية تحت 12 سنة، وتحت 14 سنة، وللمرة الأولى تحت 16 سنة، وذلك من خلال 170 فريقاً، بنسبة نمو بلغت 39% على أساس سنوي، يتنافسون في 6 دوريات.



وأكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن النمو المتواصل لدوري الناشئين والناشئات «جونيور إن بي إيه أبوظبي» و«جونيور دبليو إن بي إيه أبوظبي» يؤكد الالتزام بدعم وتمكين الشباب، وإلهام الأجيال الجديدة من لاعبي ولاعبات كرة السلة في دولة الإمارات والمنطقة.



وأضاف: «من خلال تعاوننا الممتد مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، نعمل على إتاحة المزيد من الفرص أمامهم لصقل مهاراتهم، وتطوير قدراتهم الشخصية والقيادية، وترسيخ القيم الرياضية النبيلة. وتُشكّل هذه المبادرة، إلى جانب الأكاديمية العالمية للرابطة، واستضافة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين سنوياً، ركيزة أساسية ضمن رؤيتنا طويلة الأمد لتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً لرياضة كرة السلة في منطقة الشرق الأوسط».