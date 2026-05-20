لجنة رعاية المواهب تختار ممثلي الإمارات في مونديال الشطرنج

يشارك اللاعبان محمد شيان وسافين خان في بطولة كأس العالم للشطرنج للفئة العمرية من 8 إلى 12 عامًا، المقررة في مدينة باتومي الجورجية خلال الفترة من 15 إلى 28 يونيو المقبل، بمشاركة نخبة اللاعبين الواعدين على مستوى العالم.

وجرى اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخب من قبل لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، ضمن مخرجات «دوري الشطرنج الرقمي للمدارس 2026»، الذي نظمته وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واتحاد الإمارات للشطرنج، وبدعم من اللجنة.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن المشاركة في البطولة تمثل خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الوزارة لاكتشاف المواهب الرياضية وصقلها منذ المراحل العمرية المبكرة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمواهب الوطنية يُعد أحد المحاور الأساسية في تطوير الرياضة الإماراتية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وأضاف أن اللجنة تعمل بالتعاون مع الاتحادات الرياضية والمؤسسات التعليمية على توفير بيئة متكاملة لتطوير اللاعبين الواعدين في مختلف الرياضات، من خلال البرامج التخصصية والمشاركات الخارجية التي تمنحهم فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات الدولية.

وأوضح أن البطولة تمثل محطة مهمة للاعبين، خاصة بعد مشاركتهما في «دوري الشطرنج الرقمي للمدارس 2026».